مدرب الرجاء غاريدو يكشف سبب إبعاد بنحليب عن الديربي البيضاوي ﻿

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كشف خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن سبب إبعاده للمهاجم محمود بنحليب في مباراة الديربي البيضاوي أمام فريق الوداد المقررة يوم غد السبت بمركب محمد الخامس.

وأكد غاريدو عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تعامل بكل احترافية في اختيار لائحة اللاعبين المشاركين في مباراة مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية، موضحا أن الاحترام والالتزام داخل التداريب إضافة إلى الانضباط التكتيكي من أبرز العوامل التي اعتمدها في اختيار تشكيلته الرسمية في إشارة منه أن كل من لا يتوفر على هذه المبادئ لن يكون حاضرا في كل المباريات وليس الديربي فحسب.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب الرجاء قرر إبعاد كل من محمود بنحليب وعادل الكاروشي عن لقاء ديربي الغد بين الرجاء والوداد بمركب محمد الخامس بالبيضاء.