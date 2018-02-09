 مدرب الرجاء غاريدو يكشف سبب إبعاد بنحليب عن الديربي البيضاوي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة | بووز

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا | بووز

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...) | بووز

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...)

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر

منال السورية توجه رسالة أبكت العالم بعد انسحابها من برنامج ذا فويس الفرنسي | بووز

منال السورية توجه رسالة أبكت العالم بعد انسحابها من برنامج ذا فويس الفرنسي

بالفيديو.. فنزويلي يبدع في فن الشعبي المغربي | بووز

بالفيديو.. فنزويلي يبدع في فن الشعبي المغربي

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء

الهاربون من الجحيم يحتمون بالقلعة البافارية | بووز

الهاربون من الجحيم يحتمون بالقلعة البافارية

ماذا يريد عمو بن كيران؟

مدرب الرجاء غاريدو يكشف سبب إبعاد بنحليب عن الديربي البيضاوي

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 21:48 مدرب الرجاء غاريدو يكشف سبب إبعاد بنحليب عن الديربي البيضاوي | سبور
مدرب الرجاء غاريدو يكشف سبب إبعاد بنحليب عن الديربي البيضاوي
كشف خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن سبب إبعاده للمهاجم محمود بنحليب في مباراة الديربي البيضاوي أمام فريق الوداد المقررة يوم غد السبت بمركب محمد الخامس.
شوف سبور 
 
كشف خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن سبب إبعاده للمهاجم محمود بنحليب في مباراة الديربي البيضاوي أمام فريق الوداد المقررة يوم غد السبت بمركب محمد الخامس.
 
وأكد غاريدو عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تعامل بكل احترافية في اختيار لائحة اللاعبين المشاركين في مباراة مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية، موضحا أن الاحترام والالتزام داخل التداريب إضافة إلى الانضباط التكتيكي من أبرز العوامل التي اعتمدها في اختيار تشكيلته الرسمية في إشارة منه أن كل من لا يتوفر على هذه المبادئ لن يكون حاضرا في كل المباريات وليس الديربي فحسب.
 
تجدر الإشارة إلى أن مدرب الرجاء قرر إبعاد كل من محمود بنحليب وعادل الكاروشي عن لقاء ديربي الغد بين الرجاء والوداد بمركب محمد الخامس بالبيضاء.
 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء خوان كارلوس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المجلس الجماعي للرباط يصادق على عقد المدينة المستضيفة لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026 | سبور

المجلس الجماعي للرباط يصادق على عقد ''المدينة المستضيفة'' لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026

بالفيديو..بين الرجاء و الوداد..هاشكون غادي يربح فالديربي البيضاوي | سبور

بالفيديو..بين الرجاء و الوداد..هاشكون غادي يربح فالديربي البيضاوي

من السعودية.. هذا ما قاله الراقي عن مباراة الديربي | سبور

من السعودية.. هذا ما قاله الراقي عن مباراة الديربي

خطير.. لاعب رجاوي سابق يفجرها: إبعاد بنحليب عن الديربي بفعل فاعل | سبور

خطير.. لاعب رجاوي سابق يفجرها: ''إبعاد بنحليب عن الديربي بفعل فاعل''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 10 فبراير 2018 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس : 10 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..التحقيق مع أطباء الكانيطة ديال فانتا | شوف الصحافة

بالفيديو..التحقيق مع أطباء الكانيطة ديال فانتا

بالفيديو..تعرف على فوائد النعناع على صحة الجسم | واش فراسك

بالفيديو..تعرف على فوائد النعناع على صحة الجسم

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة | بووز
منذ 38 دقيقة

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا | بووز

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...) | بووز

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.