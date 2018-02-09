من السعودية.. هذا ما قاله الراقي عن مباراة الديربي ﻿

وجه عصام الراقي لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسالة تحفيزية للاعبي فريق الرجاء البيضاوي بمناسبة مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الوداد برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة

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وجه عصام الراقي لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسالة تحفيزية للاعبي فريق الرجاء البيضاوي بمناسبة مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الوداد برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.

وتمنى الراقي اللاعب السابق للنسور، عبر حسابه الرسمي في " فيسبوك " حظا موفقا لزملاء الأمس وتحقيق الفوز على خصمهم التقليدي لمواصلة التفوق التاريخي في مباريات الديربي البيضاوي.

ومعلوم أن الراقي قد فسخ عقده مع الرجاء بعد دخوله في خلافات مع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء والمدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو.