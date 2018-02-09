خطير.. لاعب رجاوي سابق يفجرها: ''إبعاد بنحليب عن الديربي بفعل فاعل'' ﻿

كشف اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي عبد المجيد الجيلاني، يومه الجمعة، على حسابه بالفيسبوك، أن اسقاط اسم محمود بنحليب من لائحة فريق الرجاء المؤهلة لمباراة الديربي أمام الوداد هو بفعل فاعل

''شوف تيفي''

كشف اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي عبد المجيد الجيلاني، يومه الجمعة، على حسابه بالفيسبوك، أن اسقاط اسم محمود بنحليب من لائحة فريق الرجاء المؤهلة لمباراة الديربي أمام الوداد هو بفعل فاعل والهدف تصفية حسابات شخصية.

وأوضح الجيلاني بأن أعضاء بفريق الرجاء البيضاوي، الذين عبروا عن استغرابهم من إسقاط محمود بنحليب، وأكدوا له بأن تصفية حسابات وراء هذا القرار لأن اللاعب كان عازما على تقديم مستوى جيد من أجل الجماهير الجماهير الرجاوية.

وأشار الجيلاني في تدوينته بأن هناك أمورا خطيرة، تجري داخل دواليب فريق الرجاء البيضاوي، حيث اختلطت الأوراق الإدارية بالتقنية.