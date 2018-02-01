أحمد أحمد: هذا اللاعب العربي سجل اسمه بحروف من ذهب ﻿

عبر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إعجابه الكبيرة بمهاجم ليفربول الإنجليزي ، المصري محمد صلاح يومه الجمعة على هامش زيارته لمقر الأوكسا ومقر اللجنة الأولمبية المصرية.

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عبر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إعجابه الكبيرة بمهاجم ليفربول الإنجليزي ، المصري محمد صلاح يومه الجمعة على هامش زيارته لمقر الأوكسا ومقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وحسب ما ذكره موقع اليوم السابع نقلا عن تصريحات أحمد أحمد الملغاشي، « محمد صلاح موهبة رائعة سجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية ».. مضيفا « أبارك لمحمد صلاح بعد الفوز بجائزة أحسن لاعب إفريقي وأنا أحترم المردود الذى يقدمه، على المصريين مواصلة دعمه حتى يستمر على ذلك المنوال، ويحقق كل طموحاته ومنها جائزة أحسن لاعب فى العالم ».