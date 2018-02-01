أكرم يرد على جضاهيــم: '' لو كان ماشي شركتي الوداد متركبش فالطيارة'' ﻿

عاد عبد الإله أكرم الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، ليرد من جديد على بوبكر اجضاهيم الذي قال إن أكرم لا يحق له التعامل بشركته مع الوداد في فترة رئاسته.

شـــوف تيفي:

عاد عبد الإله أكرم الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، ليرد من جديد على بوبكر اجضاهيم الذي قال إن أكرم لا يحق له التعامل بشركته مع الوداد في فترة رئاسته.

وقال أكرم في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' إن ما قاله اجضاهيم مضحك وفيه مغالطات كثيرة في نفس الوقت مضيفا قوله:'' ...عندما توليت رئاسة الوداد وجدت الفريق في وضعية صعبة والشركات رفضت التعامل معنا رغم أننا قمنا بفتح طلب العروض، وكنت أمام خيار واحد هو التعامل مع شركتي لإنقاذ الفريق''.

وتابع أكرم حديثه قائلا:'' كون مكنتش شركتي الوداد عمرها تركب فالطيارة..ولا بغاو التاريخ نرجعو لشكون خدا مداخيل احدى المباريات وشرا بيها طوموبيل لبنتو''.

وختم أكرم تصريحه موجها خطابه لجضاهيم:'' سير ترتاح وشكون أنت باش تدخل فهادشي كولو