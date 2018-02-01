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عاجل..عرض تسجيلات صوتية ديال الواتساب والقضية فيها دعم خارجي للزفزافي..والجلسة شعلات

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 19:13 عاجل..عرض تسجيلات صوتية ديال الواتساب والقضية فيها دعم خارجي للزفزافي..والجلسة شعلات | بوليتيك
عاجل..عرض تسجيلات صوتية ديال الواتساب والقضية فيها دعم خارجي للزفزافي..والجلسة شعلات
عرض القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تسجيلات صوتية مثيرة، عبارة عن محادثات مجموعة بـ ''الواتساب''، وذلك خلال الاستماع إلى المعتقل ''شاكر مخروط'' خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه.

"شوف تيفي"

عرض القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تسجيلات صوتية مثيرة، عبارة عن محادثات مجموعة بـ "الواتساب"، وذلك خلال الاستماع إلى المعتقل "شاكر مخروط" خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن القاضي عرض تسجيلات صوتية لمحادثة عبر مجموعة "واتساب"، تكشف عن معاملة مالية بين "أنس الخطابي" والمعتقل "شاكر مخروط"، ما دفع بممثل النيابة العامة إلى التدخل، حيث وجه مجموعة من الأسئلة للمعتقل المذكور عن تلقي دعم خارجي وعن علاقته ببعض مدراء الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقة ناصر الزفزافي ببعض التنسيقيات المتواجدة بالخارج.

وأكد الموفد بأن هيئة الدفاع عن المعتقلين، عبرت عن رفضها توجيه هذه الأسئلة، ليرد ممثل النيابة العامة بالقول إن المتهم يتابع من أجل المس بسلامة الأمن الداخلي للدولة، ليدخل محمد كروط محامي الطرف المدني على الخط، حيث وجه بدوره أسئلة للمعتقل عن طريقة التدبير المالي للحراك وعن الأسماء التي كانت تختار الشعارات، وهوية من كان يكتب اللافتات.

وأشار الموفد أن المعتقل "شاكر خروط" وبعد أسئلة المحامي محمد كروط، ظهر عليه الارتباك، فتدخل المحامي محمد البقالي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، والذي حظر لأول مرة أشغال الجلسات، وصرخ في وجه كروط، ما تسبب في وقوع ملاسنات حادة بينهما.

 وأبرز موفد "شوف تيفي" كذلك بأن المحامي كروط، قال: نتا معمرني شفتك وثانيا إلا بغيتي تعتارض خاصك تاخذ إذن القاضي ولكن ماشي من حقك تجاوب مكان المعتقل"، إلا أن المحامي البقالي واصل الصراخ والضرب على الطاولة ما أثار ضجة كبيرة، رفع القاضي علي الطرشي على إثرها الجلسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحامي الزفزافي كروط الزفزافي ملاسنات

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