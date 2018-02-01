بغات تشعلها...قناة الجزيرة تلعب على الحبل الديني لتعميق خلاف ''البيجيدي'' والأحرار داخل حكومة العثماني ﻿

سعت قناة الجزيرة القطرية إلى شيطنة حزب التجمع الوطني للأحرار وإظهاره في صورة الحزب المعادي للدين الإسلامي داخل مكونات الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وذلك من خلال إعدادها

"شوف تيفي"

سعت قناة الجزيرة القطرية إلى شيطنة حزب التجمع الوطني للأحرار وإظهاره في صورة الحزب المعادي للدين الإسلامي داخل مكونات الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وذلك من خلال إعدادها لتقرير زعمت فيه أن وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، قد دعا إلى عدم إيقاظ الأطفال في المخيمات الصيفية لأداء صلاة الفجر أو الجلوس لساعات تحت أشعة الشمس لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أن الوزير التجمعي قال في تصريحات منسوبة إليه أن الليل مخصص لنوم الأطفال وليس للعبادة

سعي تقرير الجزيرة إلى اللعب على الحبل الديني لتعميق خلاف البيجيدي والأحرار، ظهر من خلال طرح الموضوع على الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان‎ مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، حيث أكد في رده على هذا الأمر، بأن صلاة الفجر موجودة قبل الأحزاب السياسية، ولا ترتبط بأي حزب، موضحا أن الحكومة لم تتطرق للتصريح المنسوب للوزير التجمعي، باعتبار أنه يحتاج للرجوع للوزير نفسه والتأكد مما نسب إليه.

وأشارت الجزيرة في تقريرها المذكور إلى أن تصريحات التجمعي الطالبي العلمي كشفت عن توجه وزارته إلى اتخاذ إجراءات صارمة تهم برامج المخيمات التي سيستفيد منها نحو 200 ألف طفل سنويا، ابتداء من فصل الصيف المقبل، وهي البرامج التي ستتضمن ما سيتم اعتماده في تنشئة الأطفال، حسب ما أكده تقريرالقناة القطرية

ويأتي تقرير قناة الجزيرة الذي يؤسس لعودتها لإثارة الخلافات داخل الحقل السياسي المغربي، ليزيد من توتر العلاقة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، بعد خرجة بنكيران الأخيرة التي هاجم فيها عزيز أخنوش رئيس حزب الحمامة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، قبل أن يرد الوزراء التجمعيون على هذا الهجوم خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس في ظل عجز سعد الدين العثماني عن اتخاذ موقف صريح حول خرجة زميله في الحزب وسابقه في رئاسة الحكومة عبد الإله بنكيران.