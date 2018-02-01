 حصري..بالرغم من تبوث تورطها في الخيانة الزوجية..ها علاش مامشاتش أصغر رئيس جماعة بالمغرب للحبس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة | بووز

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا | بووز

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...) | بووز

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...)

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر

منال السورية توجه رسالة أبكت العالم بعد انسحابها من برنامج ذا فويس الفرنسي | بووز

منال السورية توجه رسالة أبكت العالم بعد انسحابها من برنامج ذا فويس الفرنسي

بالفيديو.. فنزويلي يبدع في فن الشعبي المغربي | بووز

بالفيديو.. فنزويلي يبدع في فن الشعبي المغربي

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء

الهاربون من الجحيم يحتمون بالقلعة البافارية | بووز

الهاربون من الجحيم يحتمون بالقلعة البافارية

ماذا يريد عمو بن كيران؟

حصري..بالرغم من تبوث تورطها في الخيانة الزوجية..ها علاش مامشاتش أصغر رئيس جماعة بالمغرب للحبس

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 18:50 حصري..بالرغم من تبوث تورطها في الخيانة الزوجية..ها علاش مامشاتش أصغر رئيس جماعة بالمغرب للحبس | مجتمع
حصري..بالرغم من تبوث تورطها في الخيانة الزوجية..ها علاش مامشاتش أصغر رئيس جماعة بالمغرب للحبس
في جديد فضيحة ''إكرام بوعبيد'' أصغر رئيسة جماعة بالمغرب والتي جعلها جامع كولحسن خلال برنامجه ''مباشرة معكم''، ضحية بالرغم من أن جميع الدلائل والحقائق ومن بينها ''خبرة الحمض النووي''

"شوف تيفي"

في جديد فضيحة "إكرام بوعبيد" أصغر رئيسة جماعة بالمغرب والتي جعلها جامع كولحسن خلال برنامجه "مباشرة معكم"، ضحية بالرغم من أن جميع الدلائل والحقائق ومن بينها "خبرة الحمض النووي"، والتي وقف عليها الرأي العام بالمغرب، أكدت بأنها شاركت بالفعل في الخيانة الزوجية، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حفظ ملف رئيسة جماعة الطوالع ورئيس جماعة لفضالات من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، لا يعني براءتهما من تهمة الخيانة الزوجية.

 وأوضح المصدر ذاته بأن القانون واضح، ويشترط للمتابعة في هذا النوع من القضايا متابعة الزوج أو الزوجة، وبالتالي فإن تنازل أحد الطرفين يضع حدا للمتابعة القانونية، وهو ما وقع في قضية إكرام بوعبيد ومصطفى الملوكي، مشيرا إلى أن الزوجة المغدورة سلوى الملوكي والتي ترصدت تحركات زوجها رئيس جماعة لفضالات، وتمكنت من ضبطه أمام عمارة سكنية بعد عشرة أيام فقط على ولادتها الثانية وهي ما تزال "نفيسة"، تنازلت للزوج لحفظ ماء وجه العائلة وأطفالها الصغار، وهو التنازل الذي مكن إكرام بوعبيد المشرفة على مصالح المواطنين بجماعة الطوالع إكرام من معانقة الحرية بعد الاعتقال، وذلك أيضا بعد إدلائها بنسخة من عقد الطلاق مع زوجها السابق والمؤرخ في 17 يناير 2018 أي على بعد أسبوع فقط من توقيفها .

إكرام بوعبيد التي حصلت على ثقة أبناء منطقة الطوالع" خلال الانتخابات الجماعية الماضية، حاولت إخفاء الحقيقة والظهور كـ "ضحية"، إلا أن الخبرة ، كشفت "المستور" وأظهرت الحقيقة وأسقطت القناع، وأكدت تهمة الخيانة الزوجية، حيث أظهرت وجود خليط من البصمات الوراثية لكل من أصغر رئيسة جماعة ومرافقها تم العثور عليها في غطاء السرير، ومن فوطة قطنية، ومن ملابس علوية لأحد الموقوفين، كما تم العثور على عينات من الحمض النووي للمتهمة بالخيانة الزوجية في بعض مشتملات الشقة، مع العلم أن هذه الأخيرة كانت قد تشبثت أمام الشرطة بأنها لم تلج الشقة المذكورة نهائيا وهو ما يعني أنها كانت على علاقة مع رئيس جماعة لفضالات مصطفى الملوكي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التنازل الطوالع الخيانة الزوجية إكرام بوعبيد مصطفى الملوكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر

الفايسبوك يُطيح بأخطر شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة إلى الإمارات وهاشحال لقاو عندهم ديال الفلوس | مجتمع

الفايسبوك يُطيح بأخطر شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة إلى الإمارات وهاشحال لقاو عندهم ديال الفلوس

شوفو البراءة اللي قدماتها فدوزيم بدعم من جامع كولحس..أصغر رئيسة جماعة تطلقات من راجلها أسبوع قبل ما يشدوها البوليس مع رئيس جماعة لفضالات وها الدليل ديال تورطها فالخيانة الزوجية | مجتمع

شوفو البراءة اللي قدماتها فدوزيم بدعم من جامع كولحس..أصغر رئيسة جماعة تطلقات من راجلها أسبوع قبل ما يشدوها البوليس مع رئيس جماعة لفضالات وها الدليل ديال تورطها فالخيانة الزوجية

حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة قطنية و فغطاء السرير داخل الشقة اللي شدوهوم البوليس خارجين منها | مجتمع

حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة قطنية و فغطاء السرير داخل الشقة اللي شدوهوم البوليس خارجين منها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 10 فبراير 2018 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس : 10 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..التحقيق مع أطباء الكانيطة ديال فانتا | شوف الصحافة

بالفيديو..التحقيق مع أطباء الكانيطة ديال فانتا

بالفيديو..تعرف على فوائد النعناع على صحة الجسم | واش فراسك

بالفيديو..تعرف على فوائد النعناع على صحة الجسم

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة | بووز
منذ 39 دقيقة

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا | بووز

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...) | بووز

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.