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عاجل..المحامي طبيح للقاضي: ''نلتمس منك الصبر''..وهذا ما تقرر بعض طرد الزفزافي والمهداوي

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 18:24 عاجل..المحامي طبيح للقاضي: نلتمس منك الصبر..وهذا ما تقرر بعض طرد الزفزافي والمهداوي | بوليتيك
عاجل..المحامي طبيح للقاضي: ''نلتمس منك الصبر''..وهذا ما تقرر بعض طرد الزفزافي والمهداوي
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الجمعة، إعادة ناصر الزفزافي وحميد المهداوي وباقي المعتقلين الذين انسحبوا من القفص الزجاجي

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الجمعة، إعادة ناصر الزفزافي وحميد المهداوي وباقي المعتقلين الذين انسحبوا من القفص الزجاجي إلى أشغال الجلسة، وذلك بعد أن التمس منه عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني ''الصبر''.

وحسب الموفد فإن هذا القرار، جاء عقب تقدم هيئة الدفاع عن المعتقلين وممثل النيابة العامة والمحامي عبد الكبير طبيح بملتمس إلى القاضي، مشيرا إلى أن هذا الأخير علق في البداية على ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين، بالقول إن بعض المتهمين يزعجون المحكمة ويعرقلون أشغال الجلسة، فتدخل ممثل النيابة العامة، قائلا: ''صحيح لا يمكن للمعتقلين مقاطعة الجلسة كل مرة وأحيانا يكون الصراخ بدون مبرر ولكن نقدر ظروفهم ومشاعرهم ونلتمس منكم إرجاع المعتقلين إلى القفص''.

 وأضاف الموفد أن عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني، قال مخاطبا القاضي: ''الكل يشهد بسعة صدر المحكمة في التعامل مع هذا الملف ولهذا نلتمس منكم سيدي القاضي المزيد من الصبر والمناداة على المعتقلين لحضور أشغال الجلسة''.

وأشار الموفد أن الهدوء، عاد إلى أشغال الجلسة، حيث يتم في هذه اللحظات الاستماع إلى المعتقل ''شاكر مخروط'' بحضور جميع المعتقلين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزفزافي المحكمة الطرف المدني عبد الكبير طبيح

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