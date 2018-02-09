بالصور..بعد وجدة: صحاب الطاكسيات بتاونات يخرجون للاحتجاج بسبب الزيادات في أسعار المحروقات ﻿

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شهدت مدينة تاونات، يومه الجمعة، احتجاج مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، بسبب الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وتأخر الجهات المعنية في صرف تعويضات ''المازوط''.

"شوف تيفي" 

شهدت مدينة تاونات، يومه الجمعة، احتجاج مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، بسبب الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وتأخر الجهات المعنية في صرف تعويضات "المازوط".

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الاحتجاجات، جاءت بسبب الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، والانتشار الكبير لظاهرة النقل السري بالإقليم، دون تدخل الجهات الوصية لتنظيم القطاع، لمحاربة العاملين خارج القانون.

 وأضاف المصدر ذاته أن سائقي سيارات الأجرة، تفاجئوا كذلك بحرمان أبنائهم من المنح الجامعية، بدعوى توفرهم على صفة " السائق المهني"، مما حرمهم أيضاً من السكن الجامعي،مضيفا بأن المحتجين، ركنوا سيارتهم بالشوراع المؤدية للعمالة، ورفعوا شعارات عبروا من خلالها عن استنكارهم للزيادة في أسعار المحروقات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تاونات المحروقات السائق المهني سيارات الأجرة

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