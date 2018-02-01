انفراد: ''الحرس القديم'' في لائحة بودريقة المرشح لرئاسة الرجاء ﻿

بات من المنتظر أن يكشف محمد بودريقة الذي أعلن ترشحه لخلافة حسبان، عن لائحته التي سيدخل بها حلبة الصراع على كرسي رئاسة الرجاء.

شوف تيفي

بات من المنتظر أن يكشف محمد بودريقة الذي أعلن ترشحه لخلافة حسبان، عن لائحته التي سيدخل بها حلبة الصراع على كرسي رئاسة الرجاء.

وكشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن لائحة يودريقة التي سيعلن عنها في الساعات القادمة، تضم مجموعة من الوجوه التي سبق لها أن عملت في مكاتب سابقة.

وقالت المصادر ذاتها، ان أسماء من قبيل رشيد البوصيري، وخالد الإبراهيمي، والحاج دحنان إضافة لجواد الأمين، ضمنت وجودها إلى حد الساعة في لائحة بودريقة، مبرزة في السياق نفسه أن المرشح لخلافة حسبان ينتظر موافقة أسماء أخرى قبل إعلانه عن تشكيلة لائحته.