شوفو البراءة اللي قدماتها فدوزيم بدعم من جامع كولحس..أصغر رئيسة جماعة تطلقات من راجلها أسبوع قبل ما يشدوها البوليس مع رئيس جماعة لفضالات وها الدليل ديال تورطها فالخيانة الزوجية ﻿

متابعة منا لموضوع أصغر رئيسة جماعة شدوها البوليس بالمحمدية أواخر الشهر الماضي، بشبهة الخيانة الزوجية و دوزات 72 ساعة فالحراسة النظرية ، و بعدما خرجات كتاهم رجال الأمن و ''شوف تيفي''

شـوف تيفي:م غطـــاس

متابعة منا لموضوع أصغر رئيسة جماعة شدوها البوليس بالمحمدية أواخر الشهر الماضي، بشبهة الخيانة الزوجية و دوزات 72 ساعة فالحراسة النظرية ، و بعدما خرجات كتاهم رجال الأمن و "شوف تيفي" على تزييف الحقائق و أنها بريئة من جميع هاذ التهم فبرنامج تم تقديمه من طرف جامع كولحسن على المقاس ديالها بالقناة الثانية، أكد مصدر قضائي لشوف تيفي يومه الجمعة، أن إكرام بوعبيد ليست بريئة و أن حفظ الملف لا يعني البراءة خصوصا و أن تحاليل الحمض النووي أتبتت وجود عناصر جريمة الخيانة الزوجية.

و أكد مصدرنا،أن حفظ الملف في هذه القضية، لا يعني براءة المتهم في قضية الخيانة الزوجية من التهم الموجهة إليه، وذلك على اعتبار أن القانون يشترط للمتابعة في هذا النوع من القضايا متابعة الزوج أو الزوجة، وبالتالي فإن تنازل أحد الطرفين يضع حدا للمتابعة، وهو ما وقع في هذه القضية و بالفعل الزوجة المغدورة سلوى الملوكي و اللي ترصدات تحركات زوجها رئيس جماعة لفضالات مصطفى الملوكي و حصلاتو بعد عشرة أيام فقط على ولادتها الثانية حيث كانت "نفيسة" تنازلات للزوج لحفظ ماء وجه العائلة و أطفالها الصغار ،و مكن هاذ التنازل المشرفة على مصالح المواطنين بجماعة الطوالع إكرام بوعبيد من معانقة الحرية بعد الاعتقال بالإضافة إلى إدلائها بنسخة من عقد الطلاق مع زوجها السابق مؤرخ في 17 يناير 2018 أي على بعد أسبوع فقط من توقيفها .

و بالإضافة لهاذ المعطيات الدقيقة، استمعت الضابطة القضائية لعدد من سكان العمارة، الموجودة بها الشقة مسرح الجريمة، والذين أكدوا جميعا بأن تلك الشقة تؤجر مفروشة من طرف رئيس الجماعة مصطفى الملوكي الموقوف والذي اعتاد أن يستقبل فيها إحدى السيدات منذ مدة تعود إلى قبل التاريخ الذي تضمنه عقد طلاق إكرام بوعبيد يعني أنها كانت على علاقة معه في مرحلة زواجها.

و قانونيا فهاذ الحالة ،مكتكونش المتابعة و كيتحفظ الملف ،حفاظا على الرابطة الزوجية بالرغم من تأثرها بالخيانة إذا رغب الزوج أو الزوجة المتضررة التنازل عن حقه في المتابعة. و هذا ما وقع في قضية المحمدية عندما تنازلت زوجة الموقوف عن حقها، بالرغم من أن جميع الأدلة والقرائن كانت تدينه رفقة السيدة المعتقلة في نفس الملف.

و كانت الخبرة الطبية كشفات، أن خليط من البصمات الوراثية لكل من أصغر رئيسة جماعة ومرافقها تم العثور عليها في غطاء السرير، ومن فوطة قطنية، ومن ملابس علوية لأحد الموقوفين، كما تم العثور على عينات من الحمض النووي للمتهمة بالخيانة الزوجية في بعض مشتملات الشقة، مع العلم أن هذه الأخيرة كانت قد تشبثت أمام الشرطة بأنها لم تلج الشقة المذكورة نهائيا و هو ما يعني أنها كانت على علاقة مع رئيس جماعة لفضالات مصطفى الملوكي