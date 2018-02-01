رسميا : الفاسيون على موعد مع مونديال 2026 وهذه هي التفاصيل ﻿

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عبر مجلس جماعة فاس يوم الأربعاء المنصرم عن دعمه الكامل لترشيح ملف المغرب لإحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

شوف سبور: و.م.ع

 عبر مجلس جماعة فاس يوم الأربعاء المنصرم عن دعمه الكامل لترشيح ملف المغرب لإحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

 وقد صادق المجلس في دورته العادية لشهر فبراير بالإجماع، على مذكرة بهذا الخصوص، تتضمن تقديم الدعم الكامل واللامشروط لترشيح المغرب لهذا الحدث القاري، واحتضان فاس لكأس العالم 2026 كمدينة مستضيفة.

 وأكد المجلس موافقته على مختلف محتويات الوثائق المتضمنة في الملف والمُتمثلة في "تصريح المدينة المستضيفة"، ورؤية المدينة المستضيفة"، و"عقد المدينة المستضيفة"، و"عقود الملاعب"، و"عقود مواقع التدريب"، وعلى تنفيذ جميع الالتزامات التي تقع تحت مسؤولية الجماعة.

 وشكلت هذه المذكرة أحد أبرز المشاريع ال26 التي صادق عليها المجلس برئاسة رئيس الجماعة الحضرية لفاس إدريس الأزمي الإدريسي، من بينها مشروع الاتفاقية الخاصة بتأهيل المطرح الحالي للمدينة والقاضي بوضع وحدة لمعالجة عصارة النفايات.

 وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع البيئي الذي سينجز من خلال اتفاقية شراكة بين جماعة فاس ووزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، 73، 118 مليون درهم، تساهم فيه هذه الأخيرة بـ10 ملايين درهم.

 وتعزز الحضور البيئي في جدول أعمال المجلس بمصادقته على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع التطهير السائل بفاس بهدف ترميم قنوات صرف المياه العادمة على طول 6370 م وتمديد قنوات تصريف هذه المياه بطول 8535 م وإنجاز توسعة محطة تصفية المياه العادمة وكذا معالجة وتجفيف الحمأة.

 ورصد لهذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين الشروط الصحية للساكنة والتحسين البيئي للأحواض المائية، غلاف مالي إجمالي يناهز 400 مليون درهم، تساهم فيه كل من وزارة الداخلية (40 مليون درهم) وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة (60 مليون درهم) والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء (300 مليون درهم).

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