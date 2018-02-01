 فضيحة..سيدة ولدات في قلعة السراغنة ونساو ليها فوطة في كرشها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة | بووز

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا | بووز

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...) | بووز

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...)

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر

منال السورية توجه رسالة أبكت العالم بعد انسحابها من برنامج ذا فويس الفرنسي | بووز

منال السورية توجه رسالة أبكت العالم بعد انسحابها من برنامج ذا فويس الفرنسي

بالفيديو.. فنزويلي يبدع في فن الشعبي المغربي | بووز

بالفيديو.. فنزويلي يبدع في فن الشعبي المغربي

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء

الهاربون من الجحيم يحتمون بالقلعة البافارية | بووز

الهاربون من الجحيم يحتمون بالقلعة البافارية

ماذا يريد عمو بن كيران؟

فضيحة..سيدة ولدات في قلعة السراغنة ونساو ليها فوطة في كرشها

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 17:50 فضيحة..سيدة ولدات في قلعة السراغنة ونساو ليها فوطة في كرشها | حوادث و حقوق
فضيحة..سيدة ولدات في قلعة السراغنة ونساو ليها فوطة في كرشها
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيدة في عقدها الرابع، تم نقلها أمس الخميس، في حالة صحية جد حرجة، إلى مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، بعد أن تسبب خطأ طبي للطاقم المكلف بالولادة في مستشفى السلامة بقلعة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سيدة في عقدها الرابع، تم نقلها أمس الخميس، في حالة صحية جد حرجة، إلى مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، بعد أن تسبب خطأ طبي للطاقم المكلف بالولادة في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، يتمثل في ترك "فوطة" ببطنها بعد إجراء عملية قيصرية لها.

وأوضح المصدر ذاته بأن السيدة البالغة من العمر 43 سنة والتي تنحدر من جماعة سيدي عيسى بقلعة السراغنة، شعرت بعد 40 يوما من وضعها لمولودة، بألم حاد على مستوى البطن، لتقوم بفحوصات، أكدت وجود جسم غريب داخل بطنها.

وأشار ذات المصدر أن طبيبا مختصا نصحها بالسفر إلى مدينة مراكش، لإجراء عملية جراحية مستعجلة لإخراج هذا الجسم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البطن طاقم طبي الولادة المستشفى قلعة السراغنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء

عاجل..التعرف على هوية أطباء فضيحة الكانيطة وعصابة هي اللي هتكت عرض الضحية+تفاصيل خطيرة تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق

عاجل..التعرف على هوية أطباء فضيحة ''الكانيطة'' وعصابة هي اللي هتكت عرض الضحية+تفاصيل خطيرة تظهر لأول مرة

بالصور..بعد وجدة: صحاب الطاكسيات بتاونات يخرجون للاحتجاج بسبب الزيادات في أسعار المحروقات | حوادث و حقوق

بالصور..بعد وجدة: صحاب الطاكسيات بتاونات يخرجون للاحتجاج بسبب الزيادات في أسعار المحروقات

انفــراد..مستجدات جديدة في قضية أصغر رئيسة جماعة.. الزوجة المغدورة أدلت بشريط صوتي للشرطة وها علاش خرجات إكرام بوعبيد من الاعتقال | حوادث و حقوق

انفــراد..مستجدات جديدة في قضية أصغر رئيسة جماعة.. الزوجة المغدورة أدلت بشريط صوتي للشرطة وها علاش خرجات إكرام بوعبيد من الاعتقال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 10 فبراير 2018 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس : 10 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..التحقيق مع أطباء الكانيطة ديال فانتا | شوف الصحافة

بالفيديو..التحقيق مع أطباء الكانيطة ديال فانتا

بالفيديو..تعرف على فوائد النعناع على صحة الجسم | واش فراسك

بالفيديو..تعرف على فوائد النعناع على صحة الجسم

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة | بووز
منذ 39 دقيقة

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا | بووز

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...) | بووز

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.