فضيحة..سيدة ولدات في قلعة السراغنة ونساو ليها فوطة في كرشها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيدة في عقدها الرابع، تم نقلها أمس الخميس، في حالة صحية جد حرجة، إلى مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، بعد أن تسبب خطأ طبي للطاقم المكلف بالولادة في مستشفى السلامة بقلعة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سيدة في عقدها الرابع، تم نقلها أمس الخميس، في حالة صحية جد حرجة، إلى مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، بعد أن تسبب خطأ طبي للطاقم المكلف بالولادة في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، يتمثل في ترك "فوطة" ببطنها بعد إجراء عملية قيصرية لها.

وأوضح المصدر ذاته بأن السيدة البالغة من العمر 43 سنة والتي تنحدر من جماعة سيدي عيسى بقلعة السراغنة، شعرت بعد 40 يوما من وضعها لمولودة، بألم حاد على مستوى البطن، لتقوم بفحوصات، أكدت وجود جسم غريب داخل بطنها.

وأشار ذات المصدر أن طبيبا مختصا نصحها بالسفر إلى مدينة مراكش، لإجراء عملية جراحية مستعجلة لإخراج هذا الجسم.