رسالة خاصة من ريال مدريد إلى اللاعب المغربي زهير فضال ﻿

توصل اللاعب الدولي المغربي زهير فضال، برسالة من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم وقعها مدير المؤسسات في النادي الملكي، إيمليانو بوتراجينيو.

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توصل اللاعب الدولي المغربي زهير فضال، برسالة من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم وقعها مدير المؤسسات في النادي الملكي، إيمليانو بوتراجينيو.

وجاءت في رسالة نادي الميرينغي ما يلي « من جانب كل من يعمل في ريال مدريد، وخاصةً من جانب رئيسنا، فلورنتينو بيريز، نود إرسال أفضل المتمنيات لك بالشفاء العاجل من إصابتك الحديثة، تشجيعنا لك ».

وبعد توصله بالرسالة، قدم زهير فضال شكره الجزيل لإدارة ريال مدريد قائلا « شكرا لكم وعلى بادرتكم الطيبة ».

تجدر الإشارة، إلى لاعب ريال بيتيس تعرض لتمزق على مستوى عضلة الركبة وتأكد انتهاء موسمه مع فريقه، وغيابه عن المنتخب المغربي في كأس العالم.