بنحليب غاضب بعد إستبعاده من لقاء ''الديربي البيضاوي'' ويهدد بكشف أسرار لايعرفها الجمهور الرجاوي ﻿

نشر مهاجم الرجاء الرياضي محمود بنحليب، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ''إنستغرام'' عبر من خلالها عن الطريقة التي تم من خلالها إستبعاده عن لقاء الديربي رغم خوضه لمجموعة من التداريب

''شوف سبور''

نشر مهاجم الرجاء الرياضي محمود بنحليب، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ''إنستغرام'' عبر من خلالها عن الطريقة التي تم من خلالها إستبعاده عن لقاء الديربي رغم خوضه لمجموعة من التداريب المكثفة إستعدادا لـ “الديربي” البيضاوي، طيلة شهر كامل، ''لكن في الاخير اتفاجئ باستعبادي من خوض مباراة الديربي البيضاوي'' يقول بنحليب .

مؤكدا ، أنه سيخرج عن صمته، وسيكشف مجموعة من الأمور لا يعلمها الجمهور الرجاوي ، في حالة عدم توصله بإستفسار فوري من طرف مدرب الفريق الاخضر خوان غاريدو .

يذكر أن المدرب خوان غاريدو أسقط كل من محمود بنحليب وعادل الكروشي من لائحة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الديربي يوم غد السبت، أمام الغريم التقليدي الوداد.