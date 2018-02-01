هل يفعلها المغرب ...البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إلغاء التوقيت الصيفي ﻿

صوت البرلمان الأوربي يوم أمس الخميس على قرار يدعو المفوضية الأوربية لإعادة النظر في توقيت الإتحاد الأوروبي الذي يجري تغييره مرتين في العام إلى التوقيت الصيفي.

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صوت البرلمان الأوربي يوم أمس الخميس على قرار يدعو المفوضية الأوربية لإعادة النظر في توقيت الإتحاد الأوروبي الذي يجري تغييره مرتين في العام إلى التوقيت الصيفي.

وخلال المناقشات التي جرت قبل التصويت، قال أعضاء البرلمان الأوروبي المعارضون للنظام الحالي إن الدراسات تظهر أن تقديم وتأخير التوقيت ساعة في الربيع وفي الخريف يتسبب في إرباك أوقات النوم والعمل وقد يتسبب في مشاكل صحية طويلة الأمد، حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وبالإضافة إلى ذلك، قال بعض أعضاء البرلمان الأوروبي إنه أيضا لم يسفر عن خفض استهلاك الطاقة.

وكان الاتحاد الأوروبي وضع سياسة موحدة في التسعينيات تقضي بضرورة أن تلتزم جميع الدول الأعضاء بتقديم الوقت لساعة في تمام العاشرة بتوقيت جرينتش في آخر يوم أحد في مارس وتقديمه لساعة مرة أخرى في الأحد الأخير من أكتوبر, فهل سيحذو المغاربة على نفس خطى الأوروبيين .