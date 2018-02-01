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عاجل..دعم الحراك وجمع الأموال يشعل جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والقاضي يطرد الزفزافي والمهداوي

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 17:02 عاجل..دعم الحراك وجمع الأموال يشعل جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والقاضي يطرد الزفزافي والمهداوي | بوليتيك
عاجل..دعم الحراك وجمع الأموال يشعل جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والقاضي يطرد الزفزافي والمهداوي
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الجمعة، طرد المعتقلين ناصر الزفزافي والصحافي حميد المهداوي من أشغال جلسة محاكمة المتابعين على

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الجمعة، طرد المعتقلين ناصر الزفزافي والصحافي حميد المهداوي من أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأوضح الموفد أن طرد ناصر الزفزافي من الجلسة، جاء عقب الاستماع للمعتقل "شاكر مخروط"، حيث وجه له القاضي مجموعة من الأسئلة، بخصوص اللجان التي كانت مكلفة بجمع الأموال لدعم الحراك، وعرض عليه مقطع فيديو يظهر فيه المعتقل نبيل أحمجيق يتكلم عن دعم الحراك، ويوثق لعميلة جمع هذه الأموال بصندوق، مشيرا إلى أن ممثل النيابة العامة، أكد على أن الظاهرين بالفيديو ينتمون للجان كان دورها جمع الأموال.

وأكد الموفد بأن ناصر الزفزافي وخلال توجيه الأسئلة للمعتقل الآخر "شاكر مخروط"، شرع في الصراخ رفقة باقي المعتقلين من داخل القفص الزجاجي، وهو يقول إن ما يقع يعتبر محاكمة للتاريخ ولـ "عبد الكريم الخطابي".

وأبرز كذلك الموفد بأن حميد المهداوي دخل بدوره على الخط وشرع في الصراخ، ليقرر القاضي قبل مغادرته للقاعة إلى طردهما من الجلسة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجلسة الحراك ناصر الزفزافي القاضي

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