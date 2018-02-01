 حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة قطنية و فغطاء السرير داخل الشقة اللي شدوهوم البوليس خارجين منها ﻿
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حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة قطنية و فغطاء السرير داخل الشقة اللي شدوهوم البوليس خارجين منها

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 16:51 حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة قطنية و فغطاء السرير داخل الشقة اللي شدوهوم البوليس خارجين منها | مجتمع
حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة قطنية و فغطاء السرير داخل الشقة اللي شدوهوم البوليس خارجين منها
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري، و بعد تصريحاتها المثيرة حيث قدمت نفسها كضحية وكذلك فعل جامع في برنامجه بدوزيم ، كشفت الخبرة البيولوجية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية بمدينة

شــــوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري، و بعد تصريحاتها المثيرة حيث قدمت نفسها كضحية وكذلك فعل جامع في برنامجه بدوزيم ، كشفت الخبرة البيولوجية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب"أصغر رئيسة جماعة بالمغرب"، عن وجود عينات من الحمض النووي الخاص بها وبمرافقها في نفس الشقة التي تم ضبطهما بالقرب منها، فضلا عن وجود عينات مماثلة فوق غطاء السرير الموجود في غرفة النوم، وكذا في ملابس علوية داخلية لأحد الموقوفين.

و مع العلم أن هذه الأخيرة كانت قد تشبثت أمام الشرطة بأنها لم تلج الشقة المذكورة نهائيا، تشير الخبرة حسب ما توصلت به "شوف تيفي"، أن خليط من البصمات الوراثية لكل من أصغر رئيسة جماعة ومرافقها تم العثور عليها في غطاء السرير، ومن فوطة قطنية، ومن ملابس علوية لأحد الموقوفين، كما تم العثور على عينات من الحمض النووي للمتهمة بالخيانة الزوجية في بعض مشتملات الشقة.

وحسب تقرير الخبرة الذي تم إرفاقه بالمسطرة التي عرضت على النيابة العامة، فإن الشقة التي شكلت المسرح المفترض لواقعة الخيانة الزوجية، تم إخضاعها لاختبار توجيهي المعروف اختصارا ب PSA ، أي مولدات المضادات الخاصة بالبروستات، والتي تستخدم لمعرفة وجود عينات المني من عدمه وتحليل عينات الحمض النووي.

وبعد إنكارها الحقيقة الكاملة،هنا يتساءل الجميع، كيف وصل حمضها النووي إلى هذه الشقة، وإلى قميص مرافقها وغطاء سريره؟ فكما هو معلوم علميا وتقنيا فإن عينات الحمض النووي لا تنتقل بالريح أو عبر الهواء وإنما بالاحتكاك الجسماني أو التواجد المادي في مكان ما.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البراءة الشقة علميا حمض نووي

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