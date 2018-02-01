انفــراد..مستجدات جديدة في قضية أصغر رئيسة جماعة.. الزوجة المغدورة أدلت بشريط صوتي للشرطة وها علاش خرجات إكرام بوعبيد من الاعتقال ﻿

بعدما وضع القضاء نقطة نهاية لقضية أصغر رئيسة جماعة و التي اتهمت بالخيانة الزوجية رفقة رئيس جماعة لفضالات، أعادت الخرجة الإعلامية الأخيرة لأصغر رئيسة جماعة قروية بالمغرب إكرام بوعبيد النقاش إلى

شـــوف تيفي:

بعدما وضع القضاء نقطة نهاية لقضية أصغر رئيسة جماعة و التي اتهمت بالخيانة الزوجية رفقة رئيس جماعة لفضالات، أعادت الخرجة الإعلامية الأخيرة لأصغر رئيسة جماعة قروية بالمغرب إكرام بوعبيد النقاش إلى بدايته في هذه القضية التي خلقت ضجة واسعة نهاية الشهر المنصرم.

و حسب ما كشفه مصدر قضائي لشوف تيفي، يومه الجمعة، فإن زوجة رئيس الجماعة الموقوف أيضا في هذه القضية كانت قد أدلت للضابطة القضائية بشريط صوتي لمحادثتها مع رئيسة أصغر جماعة المتهمة بالخيانة الزوجية، والتي طالبتها فيه بالابتعاد عن زوجها، لأن من شأن هذه العلاقة أن تقوّض أسرتها الصغيرة، وهو الشريط الذي تم تفريغه وإحالته على القضاء.

و أكد ذات المصدر أن حفظ الملف في هذه القضية، لا يعني براءة المتهم في قضية الخيانة الزوجية من التهم الموجهة إليه، وذلك على اعتبار أن القانون يشترط للمتابعة في هذا النوع من القضايا متابعة الزوجة أو الزوجة، وبالتالي فإن تنازل أحد الطرفين يضع حدا للمتابعة، وهو ما وقع في هذه القضية.

وأضاف مصدرنا، بأنه بالرغم من أن الخبرة الوراثية المنجزة أكدت وجود عينات الحمض النووي للموقوفين معا داخل شقة واحدة، وفوق سرير واحد، وفي ملابس داخلية لأحد الموقوفين، إلا أن القانون يقضي بوضع حد نهائي للمتابعة بمجرد تنازل المتضرر في قضايا الخيانة الزوجية.