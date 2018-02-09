بالصورة..هذا مصير قاصر خطير كيسرق بالسلاح الأبيض بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر منطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، أمس الخميس 08 فبراير الجاري، من توقيف قاصر من مواليد 2000، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في واقعة سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، شكلت موضوع

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر منطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، أمس الخميس 08 فبراير الجاري، من توقيف قاصر من مواليد 2000، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في واقعة سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، شكلت موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد كانت مصالح الأمن قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تقدم بها أحد الضحايا بخصوص هذا المقطع، حيث فتحت بحثا مكن من تحديد هوية المشتبه فيه، وتم توقيفه وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مدية استعملها في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والذي جرت أطواره أول أمس الأربعاء 07 فبراير الجاري.

وأكد المصدر ذاته بأن المشتبه به، تم الاحتفاظ به تحت تدبير المراقبة الشرطية، رهن اشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.