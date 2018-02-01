هذه هي المدينة التي سيقيم فيها المنتخب المغربي في روسيا ﻿

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم '' الفيفا'' مكان إقامة المنتخب المغربي في روسيا، خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم ''مونديال 2018''، حيث سيقيم في مدينة ''فورونز'' التي تبعد عن العاصمة موسكو بـ500 كيلوميتر،

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم '' الفيفا'' مكان إقامة المنتخب المغربي في روسيا، خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم ''مونديال 2018''، حيث سيقيم في مدينة ''فورونز'' التي تبعد عن العاصمة موسكو بـ500 كيلوميتر، و تقع في الجنوب الغربي لروسيا.

يذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه في مباراته الأولى ، منتخب إيران، في مدينة ''سانت بيترسبورغ''، على أن يواجه في مباراته الثانية المنتخب البرتغالي في العاصمة ''موسكو''، ثم يواجه، في مباراته الثالثة، المنتخب الاسباني، في مدينة ''كالينغراد''.