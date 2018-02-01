 الرئيس الأسبق للوداد لـ''شوف سبور'': أكرم توصل بمبلغ 250 مليون سنتيم من طرف الناصيري و لا يحق له إستعمال شركته في تسيير الفريق (فيديو) ﻿
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الرئيس الأسبق للوداد لـ''شوف سبور'': أكرم توصل بمبلغ 250 مليون سنتيم من طرف الناصيري و لا يحق له إستعمال شركته في تسيير الفريق (فيديو)

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 15:05 الرئيس الأسبق للوداد لـشوف سبور: أكرم توصل بمبلغ 250 مليون سنتيم من طرف الناصيري و لا يحق له إستعمال شركته في تسيير الفريق (فيديو) | سبور
الرئيس الأسبق للوداد لـ''شوف سبور'': أكرم توصل بمبلغ 250 مليون سنتيم من طرف الناصيري و لا يحق له إستعمال شركته في تسيير الفريق (فيديو)
قال بوبكر اجضاهيم، الرئيس الأسبق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، إن الرئيس السابق للفريق عبدالإله أكرم توصل بمبلغ 250 مليون سنتيم ، مقابل توصل الناصيري بوثيقة الإبراء، التي لم يتوصل بها المكتب

''شوف سبور'' عبدالغفور ضرار

قال بوبكر اجضاهيم، الرئيس الأسبق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، إن الرئيس السابق للفريق عبدالإله أكرم توصل بمبلغ 250 مليون سنتيم ، مقابل توصل الناصيري بوثيقة الإبراء، التي لم يتوصل بها المكتب المسير حتى الآن ، قبل أن نتفاجئ أمس بإقدام أكرم على الحجز على الحساب البنكي للوداد.

وكشف بوبكر اجضاهيم، في إتصال هاتفي مع ''شوف سبور'' يومه الأربعاء، أن الاجتماع الأخير الذي حضره الناصيري و أكرم رفقة صابر و عبدالعزيز العفورة، حيث لم تكن هذه القضية واردة ، و تمت عملية الصلح بين الطرفين.

وأضاف اجضاهيم ، أن الأمور غير واضحة منذ الوهلة الأولى، حيث أن أكرم يؤكد بأن جميع الديون التي يدين بها للفريق توجد في التقرير المالي، الذي تم التصويت عليه بالاجماع.

وأوضح الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، إن عبدالإله أكرم، لا يحق له استعمال شركته في الأمور التسيرية للفريق الأحمر عندما كان رئيسا للفريق ، مضيفا بأنه لم يكن يتصور بأن يقوم رئيس سابق للفريق بالحجز على الحساب البنكي .

وأضاف بوبكر اجضاهيم ، أنه سيعقد إجتماعا اليوم مع سعيد الناصيري لمعرفة حقائق هذه القضية ، و حجم الديون من أجل طي صفحة هذا الملف نهائيا.

يذكر أن عبد الإله أكرم، الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، قام بالحجز على حساب البنكي للوداد الرياضي، من أجل استخلاص مبلغ 365 مليون سنتيم، التي تدين شركته الخاصة بها للفريق.

 

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بوبكر اجضاهيم عبدالإله أكرم الوداد الرياضي شوف سبور

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