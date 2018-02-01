خاص: حسبان والناصيري يشعلان الديربي ..شوفو قيمة المنح اللي غادي يعطيو لكل لاعب فالديربي ﻿

أشعل رئيسا الوداد والرجاء البيضاويين سعيد الناصيري وسعيد حسبان، مباراة الديربي قبل انطلاقتها يوم غد السبت.

شـــوف تيفي:

أشعل رئيسا الوداد والرجاء البيضاويين سعيد الناصيري وسعيد حسبان، مباراة الديربي قبل انطلاقتها يوم غد السبت.

وكشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن رئيسا قطبي البيضاء خصصا منح خاصة للاعبي الفريقين من أجل الفوز.

وقالت المصادر ذاتها، إن الناصيري وعد الفرسان الحمر بمبلغ 13 ألف درهم لكل لاعب مقابل الفوز، فيما تضيف مصادرنا خصص سعيد حسبان رئيس الرجاء مليون سنتيم للنسور الخضر من أجل هزم أبناء فوزي البنزرتي.

يشار إلى أن المباراة ستنطلق يوم غد السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال وسيقودها الحكم نور الدين الجعفري.