بعد تصريحات بسيمة الحقاوي بخصوص 20 درهم.. مندوبية لحليمي: ''اللي عندو 13 الدرهم فالنهار ماشي فقير '' ﻿

أثارت معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى الفقر بالمغرب العديد من ردود الأفعال التي اعتبر جلها أن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع فهل فعلا لا يتجاوز عدد الفقراء بالمغرب مليونا و605 آلاف شخص

شوف تيفي

أثارت معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى الفقر بالمغرب العديد من ردود الأفعال التي اعتبر جلها أن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع فهل فعلا لا يتجاوز عدد الفقراء بالمغرب مليونا و605 آلاف شخص في آخر بحث للمندوبية السامية للتخطيط حول الموضوع .

الكثير من المحللين والخبراء يعتبرون إضافة إلى أغلب المغاربة أن هذا الرقم مجانب للواقع وأن عدد الذين يعيشون تحت عتبة الفقر أكثر بكثير من الرقم المصرح به من قبل المندوبية السامية للتخطيط ويستندون في ذلك خاصة ذوي الإختصاص، إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى من قبيل عدد الأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية رميد الذي يتجاوز 11 مليونا علما أن هذا النظام مخصص للفقراء وللفئات الهشة كما يدعمون أراءهم بمعطيات اخرى مرتبطة بعدد المستفيدين من الصناديق الاجتماعية مثل صندوق التكافل الإجتماعي ودعم الأرامل وغيرها من الصناديق المخصصة لدعم الفئات المعوزة كما يستندون إلى معدل البطالة، حسب ما كشفته يومية الصباح.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالمقابل تحدد المندوبية السامية للتخطيط الفئات الفقيرة في الأشخاص الذي لا يتجاوز دخلهم السنوي 4667 درهما في السنة بالعالم الحضري أي حوالي 12.78 درهما في اليوم ، و4312 درهما للفرد في السنة بالنسبة إلى الذين يقطنون بالعالم القروي أي 11.81 درهم في اليوم، لكن بالرجوع إلى التعريف المعتمد سواء من قبل المندوبية أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية أو البنك الدولي يطرح التساؤل حول كيفية احتساب المندوبية السامنية للتخطيط لسقف الفقر وتحديده في 12.78 درهما في المدن و11.81 بالبوادي وتجمع كل هذه التعريفات على أن الأشخاص الفقراء هم الذين تقل قيمة نفقات استهلاكهم عن الحد الادنى الذي يوفر السعرات الحرارية المطلوبة وتوفير المواد الإستهلاكيةغير الغذائية وحدد المندوبية هذا الحد في 12.78 درهما، فهل يمكن لدخل يعادل أو يتجاوز ولو بقليل 12.78 درهما أن يضمن توفير هذه المتطلبات لأن الذي يتقاضى دخلا في حدود 13 درهما لا يعتبر فقيرا من وجهة نظر المندوبية السامية للتخطيط.