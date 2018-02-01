 خطيـــر..''بزناس'' كيبيع و يشري فـ''القرقوبي'' داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة.. وهاشنو وقع ﻿
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خطيـــر..''بزناس'' كيبيع و يشري فـ''القرقوبي'' داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة.. وهاشنو وقع

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 14:19 خطيـــر..بزناس كيبيع و يشري فـالقرقوبي داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة.. وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
خطيـــر..''بزناس'' كيبيع و يشري فـ''القرقوبي'' داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة.. وهاشنو وقع
في سابقة من نوعها تحول مسجد بمدينة سطات إلى مكان لعمليات ترويج حبوب الهلوسة وبيعها للزبناء.

''شـوف تيفي'':

في سابقة من نوعها تحول مسجد بمدينة سطات إلى مكان لعمليات ترويج حبوب الهلوسة وبيعها للزبناء.

و حسب مصادر ظل أحد أكبر مروجي القرقوبي بمدينة سطات، يزاول بيع حبوب الهلوسة المحظورة في غفلة من الكل داخل مرحاض مسجد مجمع الخير بحي سيدي عبد الكريم ، وذلك أثناء بداية صلاة الجمعة .

و كــان يستغل المكان الذي يفتح في وجه المصلين من أجل الوضوء، قبل تأدية الصلاة، حيث كان يبرم صفقات البيع خارجه عن طريق المكالمات الهاتفية، قبل تنفيذ عملية التسليم داخله.

هــذا وقد تم ايقاف ''البزناس'' من طرف مصلحة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بــولاية أمن سطات، وينحدر من زنقة سيدي سليمان بحي سيدي عبد الكريم يسمى (هـ.ب) من مواليد 1991 يلقب بـ ''المحشش''.

 

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