هاذ شي خطير..اعتقال صاحب المنزل اللي مات فيه عامل بناء بالبيضاء بسبب ''الكنز''+تفاصيل صادمة ﻿

في جديد واقعة مصرع عامل بناء داخل منزل بحي السالمية 2 بالبيضاء، مساء أمس الخميس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الهالك راح ضحية خطة ''شيطانية'' لصاحب المنزل والذي أوهمه في رغبته بحفر إحدى الغرف

''شوف تيفي''

في جديد واقعة مصرع عامل بناء داخل منزل بحي السالمية 2 بالبيضاء، مساء أمس الخميس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الهالك راح ضحية خطة ''شيطانية'' لصاحب المنزل والذي أوهمه في رغبته بحفر إحدى الغرف لتشييد طابق سفلي، إلا أن هدفه الرئيسي كان الحفر من أجل العثور على كنز.

وأوضح المصدر ذاته أن صاحب المنزل وقبل عملية الحفر اتفق مع ''دجالين'' للبحث عن الكنز، لكنه اختار القيام بهذه الخطوة وحيدا واستعان بعامل البناء الذي لقي مصرعه عقب سقوط صخرة عليه.

وأكد ذات المصادر أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، قررت إغلاق المنزل الذي شهد هذه المأساة، بينما تم اعتقال صاحبه مباشرة بعد الحادث.