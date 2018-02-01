إطـلاق سـراح الصحافي ''رشيد البلغيتي'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أنه تـم إطلاق سراح الصحافي رشيد البلغيتي، وإيقاف المتابعة في حقه من طرف النيابة العامة ، يومـه الجمعة 9 يناير2018، وذلك بعدما تم اعتقاله على إثر شيك بدون رصيد قيمته 50 مليون سنتيم

''شــوف تيفي'':

علمت ''شوف تيفي'' أنه تـم إطلاق سراح الصحافي رشيد البلغيتي، وإيقاف المتابعة في حقه من طرف النيابة العامة ، يومـه الجمعة 9 يناير2018، وذلك بعدما تم اعتقاله على إثر شيك بدون رصيد قيمته 50 مليون سنتيم

وفي هذا الصدد أكد المحامي ''عبد العزيز النويضي'' ، في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أن النيابة العامة أطلقت سراح ''رشيد بلغيتي'' صبيحة هذا اليوم بناء على تنازل المشتكي عن شكايته ضده ، مبرزا أن الأمر يتعلق برئيس المجلس الإقليمي الذي وعده بتفويت مبلغ مالي يخص مهرجان تنظمه جمعية ''طاطا تمورانت'' التي يترأسها ''البلغيتي'' .

هــذا وجــاء توقيف'' رشيد البلغيتي'' ليلة أمس الخميس على خلفية اختفاء حساب بنكي لجمعيته التي تشرف على تنظيم مهرجان بطاطا حسب ما تداوله العديد من زملائه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.