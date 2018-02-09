بأمر من الملك: الجيش المغربي يتدخل لفك العزلة عن قرى حاصرتها الثلوج بشكل كامل ﻿

بأمر من الملك محمد السادس تدخلت وحدات تابعة للجيش في 18 قرية محاصرة عزلتها الثلوج بشكل كامل وتوقفت الدراسة في مؤسساتها التعليمية، إضافة إلى قطع طرقها.

''شوف تيفي''

بأمر من الملك محمد السادس تدخلت وحدات تابعة للجيش في 18 قرية محاصرة عزلتها الثلوج بشكل كامل وتوقفت الدراسة في مؤسساتها التعليمية، إضافة إلى قطع طرقها.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الجمعة، فإنه وعلى إثر موجة البرد التي تشهدها عدد من المناطق بالمغرب، أعطى الملك محد السادس تعليمات إلى القطاعات الحكومية والمصالح المعنية قصد الاستمرار في التجند والتعبئة وبدل المزيد من الجهود للتخفيف من الآثار السلفية لموجة التساقطات الثلجية والمطرية الكثيفة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة التي تعرفها بعض عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت اليومية بأن الملك محمد السادس، دعا وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، إلى اتخاذ جميع الإجراءات لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بها، وكذا موصلة المجهودات عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجيستيكية والبشرية لتخفيف العبء عن ساكنة المناطق المعنية في مواجهة التداعيات الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر اليومية إن وحدات خاصة تابعة للقوات المسلحة الملكية وفرق الدرك تحركت بوسائل لوجيستيكية مهمة لفك العزلة عن قرى تعيش نقصا حادا في الأطعمة والأغطية، وستعمل وحدات والجيش على تنظيم جسر بري عبر الشاحنات الكبيرة لإيصال المساعدات.