عاجل..هذا ما قررته استئنافية طنجة في حق ''مخلص'' أخطر زعيم عصابة ﻿

قضت محكمة الاستنئاف بمدينة طنجة، يومه الجمعة، بتأييد الحكم الابتدائي، بالسجن المؤبد في حق ''مخلص.لعبوش''، زعيم أخطر عصابة كانت متخصصة في السطو المسلح.

''شوف تيفي''

قضت محكمة الاستنئاف بمدينة طنجة، يومه الجمعة، بتأييد الحكم الابتدائي، بالسجن المؤبد في حق ''مخلص.لعبوش''، زعيم أخطر عصابة كانت متخصصة في السطو المسلح.

وحسب مصادر محلية فإن محكمة الاستئناف بطنجة، قررت كذلك تخفيض العقوبة في حق باقي أفراد العصابة، حيث تم تخفيض عقوبة المدعو ''عبد الحق.ز'' من المؤبد إلى 30 سنة نافذة، وتخفيض عقوبة شقيق مخلص من 10 سنوات إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى تخفيض عقوبة آخرين من 5 سنوات إلى 3 سنوات.

وأشارت ذات المصادر أن الجلسة، تم عقدها وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرة إلى أن هناك احتمالا أن يقوم دفاع ''مخلص'' باللجوء إلى النقض.