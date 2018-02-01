هــــــام لفائدة البكالوريا 2018..إطلاق خدمة ''تدقيق'' ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم يوم الإثنين 12 فبراير 2018 إطلاق الخدمة الإلكترونية ''تدقيق'' الخاصة بمعطيات الترشيح لفائدة التلميذات والتلاميذ

''شــوف تيفي''

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم يوم الإثنين 12 فبراير 2018 إطلاق الخدمة الإلكترونية ''تدقيق'' الخاصة بمعطيات الترشيح لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2018، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط https://moutamadris.men.gov.ma.

وتهدف هذه العملية حسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه إلى توفير قاعدة معطيات دقيقة ومحينة تطابق معطياتها تلك الواردة في ملف الترشيح وفي الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة، بغاية الحد من الأخطاء التي عادة ما كانت تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين، والتي يكون تصحيحها مكلفا سواء بالنسبة للمترشح أو للإدارة التربوية، مع العلم أن جميع المترشحين ملزمون بتدقيق معطياتهم كشرط لتمكينهم من الحصول على الاستدعاء لاجتياز امتحانات البكالوريا وكذا الولوج إلى خدمة ''منحتي'' الإلكترونية.

وتتم عملية تدقيق المعطيات من خلال معاينة طلبات الترشيح الإلكترونية من طرف المترشحين المتضمنة للمعطيات الخاصة والتي تم مسكها عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي مع المصادقة عليها إلكترونيا، وذلك في أجل أقصاه يوم 25 فبراير 2018، وفي حالة وجود أخطاء في مسك المعطيات، يتولى المترشحون مسك المعطيات الصحيحة في الحيز المخصص لذلك وإيداع طلب تصحيحها موقعا من طرف المترشحين وأولياء أمورهم بإدارة المؤسسة التي ينتمي إليها المترشحون مصحوبا بالوثائق الضرورية، وذلك في أجل أقصاء يوم 3 مارس 2018.

هــذا وتجدد الوزارة التذكير بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا ستجرى من 5 إلى 8 يونيه 2018، كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص هذه الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.