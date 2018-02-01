كويكب أكبر من الذي انفجر فوق روسيا عام 2013 يتجه إلـى الأرض ﻿

يتجه كويكب آخر إلى الأرض وهو الثاني خلال هذا الأسبوع على بعد 64 ألف كيلومتر من الأرض بعد ظهر الجمعة، وهو أقل من خمس بعد المسافة عن القمر.

''شــوف تيفي''

يتجه كويكب آخر إلى الأرض وهو الثاني خلال هذا الأسبوع على بعد 64 ألف كيلومتر من الأرض بعد ظهر الجمعة، وهو أقل من خمس بعد المسافة عن القمر.

وفي هذا الصدد يقدر حجم الكتلة الصخرية والتي تحمل اسم 2018 سي بي بنحو 50 قدما في 130 قدما (15 مترا في 40 مترا)، وربما يكون أكبر من الكويكب الذي انفجر فوق روسيا في عام 2013.

وفي ذات السياق يقول مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض إن الكويكبات من هذا الحجم عادة لا تأتي على هذا القرب ، حسب ما أوردته صحيفة ''سكاي نيوز عربي''

هـــذا وستكون هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يقترب فيها كويكب من الأرض، يوم الثلاثاء من كويكب على بعد 184 ألف كيلومترا، أكثر قليلا من نصف المسافة للقمر.