حصري..قبل جلسة الحسم: هذا هو جديد قضية المجرد والفتاة الفرنسية بعد تصريح والدة لورا بريول ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي ''موريتي'' الملقب بالوحش، أعد دفوعاته الخاصة بجلسة موكله سعد والمجرد والتي من المتنظر أن يتواجه فيها الفنان المغربي مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي ''موريتي'' الملقب بالوحش، أعد دفوعاته الخاصة بجلسة موكله سعد والمجرد والتي من المتنظر أن يتواجه فيها الفنان المغربي مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''.

وأكد المصدر ذاته بأن الخطوة التي قامت بها ''أولغا'' والدة الفتاة الفرنسية، جاءت بتشاور مع المحامي الخاص بابنتها، وذلك في محاولة منها التأثير على القضاء والحصول على تعاطف متتبعي القضية.

وأشار ذات المصدر أن الجلسة التي ستعقد في 22 من شهر فبراير الجاري، سيكون قرار القضاء فيها التأجيل، مشيرا إلى أن محامي لورا بريول، سيحاول إثبات تعرض موكلته للاغتصاب إلى جانب التعنيف بالرغم من عدم توفره على أدلة تدين المجرد بهذه التهمة.