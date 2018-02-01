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ضــربة موجعة للبنزرتي قبل الديربي البيضاوي

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 12:33 ضــربة موجعة للبنزرتي قبل الديربي البيضاوي | سبور
ضــربة موجعة للبنزرتي قبل الديربي البيضاوي
سيغيب كل من مهاجم الوداد البيضاوي لكرة القدم محمد أوناجم وأنس أصباحي عن مباراة الديربي البيضاوي التي ستجمع الإخوة الأعداء الوداد والرجاء يوم غد السبت عن مؤجل الدورة العاشرة من البطولة الوطنية

شوف سبور

سيغيب كل من مهاجم الوداد البيضاوي لكرة القدم محمد أوناجم وأنس أصباحي عن مباراة الديربي البيضاوي التي ستجمع الإخوة الأعداء الوداد والرجاء يوم غد السبت عن مؤجل الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الإحترافية.

وسيغيب أصباحي عن مباراة الديربي حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الجمعة بسبب ابتعداه عن الميادين لفترة طويلة نظرا لخضوعه لعملية جراحية إذ لن يكون جاهزا قبل الجولة 18 من البطولة الوطنية على الأقل، ومن جهته، فإن أوناجم لم يستعد بعد عافيته نظرا للعملية الجراحية التي خضع لها قبل الموندياليتو.

المباراة المذكورة، التي ستجرى على أرضية مركب محمد الخامس ستعرف حضورا جماهيريا مكثفا نظرا لأهمية وصعوبة اللقاء.

 

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