شجار بين لاعبي الوداد قبل مباراة الديربي وهكذا كانت ردة فعل البنزرتي ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن شجارا نشب بين إسماعيل الحداد وزميله الحارس ياسين الخروبي، في تداريب الفريق استعدادا لخوض مباراة ''الديربي'' ضد فريق الرجاء الرياضي، التي ستجرى يوم غد السبت، برسم

''شوف سبور:

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن شجارا نشب بين إسماعيل الحداد وزميله الحارس ياسين الخروبي، في تداريب الفريق استعدادا لخوض مباراة ''الديربي'' ضد فريق الرجاء الرياضي، التي ستجرى يوم غد السبت، برسم مؤجل الجولة 10 من البطولة الاحترافية.

وأضافت نفس المصادر، أن الصراع بين الخروبي و الحداد بدأ في التدريب ،بعد تدخل خشن من طرف الحارس الخروبي في حق الحداد ما أثار غضب الأخير، الذي دخل في شجار معه، الأمر الذي أثار حفيظة التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، و قام بطرد الحارس الخروبي بعد الاستماع لبعض اللاعبين .