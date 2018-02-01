 فضيحة..اعتقال مسؤول سياسي عندو شبكة ديال الدعارة بوزان فيها تلميذات والقضية فيها الفياغرا وأشرطة إباحية ﻿
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فضيحة..اعتقال مسؤول سياسي عندو شبكة ديال الدعارة بوزان فيها تلميذات والقضية فيها الفياغرا وأشرطة إباحية

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 12:01 فضيحة..اعتقال مسؤول سياسي عندو شبكة ديال الدعارة بوزان فيها تلميذات والقضية فيها الفياغرا وأشرطة إباحية | حوادث و حقوق
فضيحة..اعتقال مسؤول سياسي عندو شبكة ديال الدعارة بوزان فيها تلميذات والقضية فيها الفياغرا وأشرطة إباحية
هزت فضيحة جنسية مدينة وزان بعد اعتقال مسؤول تربوي بإحدى الثانويات وإيداعه السجن المحلي، ومتابعته بتهم الخيانة الزوجية والمشاركة وإعداد وكر للدعارة والقوادة والفساد،بعد ضبطه رفقة فتاتين بمنزل

''شوف تيفي''

هزت فضيحة جنسية مدينة وزان بعد اعتقال مسؤول تربوي بإحدى الثانويات وإيداعه السجن المحلي، ومتابعته بتهم الخيانة الزوجية والمشاركة وإعداد وكر للدعارة والقوادة والفساد،بعد ضبطه رفقة فتاتين بمنزل كان يستغل في عقد اجتماعات إحدى الجمعيات الرياضية والتي تتلقى دعمها السنوي من المال العام، حيث يستغله كوكر للدعارة منذ سنوات.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الجمعة، فقد أفاد التحقيق الذي أجري مع المشتبه فيه بأمر من وكيل الملك بأن ضحاياه من النساء بالعشرات جلهن يدرسن بالثانوية ويمارسن الجنس، سواء معه أو مع غيره، مقابل مبالغ مالية وأن هناك شبكة تنشط في استقطاب الفتيات.

وأوضحت مصادر اليومية أن المعتقل هو كاتب محلي لحزب بارز، ومستشار جماعي سابق، وعضو في لجنة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع حاليا بالمجلس البلدي بوزان، ومسؤول بجمعية قدماء شباب أولمبيك وزان.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الملف على درجة كبيرة من الخطورة، على اعتبار أن الشقة التي تستغل في اجتماعات الجمعية الرياضية التي يترأسها والتي توجد بحي شعبي تخصص لإحياء ليال ماجنة، مشيرة إلى أسماء وازنة بداخل وخارج الإقليم تتردد على هذه الشقة طلبا للدعارة الراقية.

وأشار المصدر أن أغلبية الفتيات هن تلميذات وطالبات في الجامعة، يتم استغلالهن بشكل بشع، اعتمادا على شبكة متخصصة لجلبهن، وهو ما يوضح المصدر ذاته وجود فتاتين بصحبة ذلك المسؤول لحظة اعتقاله إحداهما عمرها 18 سنة، تدرس يثانوية بوزان والثانية تبلغ 19 سنة وتتابع دراستها بسنة أولى حقوق بجامعة عبد المالك السعدي.

وقد عثرت المصالح الأمنية على مهيجات جنسية وأشرطة إباحية وقنينات شيشة وأدوات تستعمل في الدعارة وكذا ملابس نوم خاصة بالنساء بغرض إحياء ليال ماجنة، وبعد إخضاع الموقوفين اعترفوا بالمنسوب إليهم .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشقة الطالبة وزان التلميذات ليال ماجنة الدعارة الفساد

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