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حنان رحاب:صحفيون مغاربة انتحلوا الصفة لزيارة إسرائيل

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 11:52 حنان رحاب:صحفيون مغاربة انتحلوا الصفة لزيارة إسرائيل | بوليتيك
حنان رحاب:صحفيون مغاربة انتحلوا الصفة لزيارة إسرائيل
لم تعد خطيئة الوفد الصحفي الذي زار إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري تقتصر على جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني ، بل امتدت إلى انتحال صفة صحفي مهني من طرف 3 أعضاء شاركوا في الوفد الإعلامي المغربي الذي قام

شـــوف تيفي:

لم تعد خطيئة الوفد الصحفي الذي زار إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري تقتصر على جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني ، بل امتدت إلى انتحال صفة صحفي مهني من طرف 3 أعضاء شاركوا في الوفد الإعلامي المغربي الذي قام بهذه الزيارة.

هذا ما أكدته البرلمانية حنان رحاب عن حزب الإتحاد الإشتراكي في تدوينة نشرتها على حسابها الفايسبوكي، حيث أكدت بالقول ''ثلاثة ممن زاروا الكيان الصهيوني لا يحملون بطاقة الصحافة المهنية حسب لوائح الصحافيين المهنيين الصادرة عن وزارة الإتصال برسم سنة 2017''

وأضافت رحاب في تدوينتها ''.. ومنهم من لا تجمعه أية علاقة رسمية بأي مؤسسة صحفية، إذا كيف يتم الحديث عن زيارة وفد إعلامي مغربي.. الأمر فيه انتحال صفة واضحة تضاف إلى جريمة التطبيع؟''

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تنتحال صفة التطبيع اسرائيل بطاقة الصحافة

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