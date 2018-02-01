صحفيون مغاربة يثيرون الجدل بزيارتهم لإسرائيل ﻿

أثارت الزيارة التي قام بها وفد إعلامي مغربي يتألف من 5 صحفيين، إلى دولة إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، ردود أفعال متباينة داخل مواقع التواصل الإجتماعي حول دوافع وخلفيات هذه الزياة التي تأتي عقب

شـــوف تيفي:

أثارت الزيارة التي قام بها وفد إعلامي مغربي يتألف من 5 صحفيين، إلى دولة إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، ردود أفعال متباينة داخل مواقع التواصل الإجتماعي حول دوافع وخلفيات هذه الزياة التي تأتي عقب اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وفي الوقت الذي انتقد فيه البعض إقدام الصحفيين المغاربة على تلبية دعوة وزارة الخارجية الإسرائيلية لزيارة الدولة العبرية واعتبروها تطبيعا مع المحتل الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية في ظرفية تستوجب ضرورة التصدي لمساعي تهويد القدس بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ارتأي بعض آخر أن زيارة الوفد المغربي للدولة العبرية شأن يخص هؤلاء الصحفيين ولا يستدعي الإنتقاد، باعتبار أن الهدف منها لا يمس جوهر الدفاع عن القضية الفلسطينية ما دام القصد منها هو اكتشاف الآخر والتعرف عليه، مستحضرين في تبرير وجهة نظرهم حقيقة كون إسرائيل أصبحت اليوم دولة قوية في قلب وطن عربي مشتت ومنقسم.

وبين هذين الموقفين المتباينين يأتي موقف وزارة الخارجية الاسرائيلية، التي أعلنت في بيان على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هدف هذه الزيارة هو تمكين الوفد الإعلامي الذي يضم 9 صحفيينن عرب ضمنهم 5 مغاربة إلى الإطلاع عن كثب على إسرائيل والتعرف على سياستها تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والتعايش بين مختلف المكونات الصغرى من خلال لقاءات مع قياديين من مختلف الأطياف السياسية في الدوائر الحكومية والكنيست.

وأوضح بلاغ الخارجية الإسرائيلية أن الوفد الصحفي قام ابتداء من يوم الإثنين الماضي بزيارة للأماكن المقدسة للديانات الثلاث في مختلف انحاء البلاد كما سيزورون المدن المختلطة مثل الناصرة وحيفا وعكا.