حصري.. اعتقال عصابة متخصصة في بيع تذاكر الديربي في السوق السوداء بدونور ﻿

اعتقلت العناصر الأمنية ، التي تسهر على تأمين عملية بيع تذاكر الديربي البيضاوي بين فريق الوداد والرجاء في هذه اللحظات من يومه الجمعة مجموعة من مروجي التذاكر بالسوق السوداء.

شوف سبور : رشيد محمودي

اعتقلت العناصر الأمنية ، التي تسهر على تأمين عملية بيع تذاكر الديربي البيضاوي بين فريق الوداد والرجاء في هذه اللحظات من يومه الجمعة مجموعة من مروجي التذاكر بالسوق السوداء.

كما أوقفت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة أنفا قاصر بحوزته 23 تذكرة تخص مختلف الأصناف، كما تم ضبط أحد الأشخاص بحوزته 50 تذكرة و قيمة ألف درهم، على متن سيارته يوظف مجموعة من القاصرين من أجل اقتناء التذاكر مقابل 5 دراهم لكل تذكرة على أن يقوم هو شخصيا ببيعها بعد نفاذ التذاكر.

تجدر الشارة إلى أن المباراة ستجرى يوم غد السبت بداية من الساعة الثالثة بمركب محمد الخامس برسم الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.