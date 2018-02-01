مثير..ها منين كتجيب قناة سليم الشيخ المشاهدين ديالها ﻿

في الوقت الذي يتهم عدد من الفنانين الرواد ببث الرداءة في قنوات القطب العمومي، وخصوصا القناة الثانية التي تقدم للمشاهدين المغاربة خردة من الأفلام التركية، مازالت الأرقام تكشف عن صعود غير مفهوم في

شوف تيفي

في الوقت الذي يتهم عدد من الفنانين الرواد ببث الرداءة في قنوات القطب العمومي، وخصوصا القناة الثانية التي تقدم للمشاهدين المغاربة خردة من الأفلام التركية، مازالت الأرقام تكشف عن صعود غير مفهوم في نسبة مشاهدة هذه المسلسلات التركية التي تبث صباح مساء على "دوزيم".

وسبق لهذه المسلسلات التركية التي تقدمها "دوزيم" أن تعرضت لعدد من الانتقادات من طرف الفنانين المغاربة وعدد من المتتبعين، نظرا لقيمتها الفنية الهزيلة من جهة، والفراغ المهول لمحتواها من أية إضافة ثقافية أو فنية للمشاهد المغربي، ومن جهة أخرى حولت العديد من الفنانين المغاربة إلى أصوات فقط، من خلال دبلجة حوارات تركية إلى الدارجة، محاولة مسح صورة الفنان المغربي من الشاشة، واقتصار دوره فقط في إعطاء صوته لفنان تركي يظهر بالصورة والصوت على قناة مغربية يدفع الشعب تمويلها من جيوبه عبر الضرائب، ليشاهد منتوجا فنيا غريبا عن العادات والتقاليد التي يتسم بها المجتمع المغربي.

وشهد شاهد من أهلها، فمن بين المعطيات المثيرة التي كشفها تقرير للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤخرا، هو أن نسبة المشاهدة التي تحققها حلقة واحدة من مسلسل "سامحيني" تعادل نسبة المشاهدة التي حققتها 4 أفلام مغربية ،وهو ما يدق فعلا ناقوس الخطر، ويسائل القائمين على هذه القناة عن نهج سياسة واضحة لتغليب المنتوج الدرامي الخارجي على المنتوج المغربي الذي تمت التضحية به، عن سبق وإصرار.

جدير بالذكر أن بعض الهيآت الفنية بمصر، تدخلت بقوة لمنع دخول المنتوج الفني التركي الرديء إلى بلاد الفراعنة، حتى لا يتفرعن عليهم الفنانون الترك، في بلادهم التي طورت الفن وحمل مسؤولو التلفزيون المصري هم الارتقاء به، عكس مسؤولي القناة الثانية، الذين غلبوا المنتوج الفني التركي على المنتوج الفني المغربي، وكأن "دوزيم" تستخلص مداخلها من شعب آخر، ليس هو الشعب المغربي.