 مثير..ها منين كتجيب قناة سليم الشيخ المشاهدين ديالها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ رضا الهجهوج في الدوري الجزائري من قذيفة صاروخية | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ رضا الهجهوج في الدوري الجزائري من قذيفة صاروخية

شاهد بالفيديو هدف المغربي عمر النجدي في الدوري المصري أمام وادي دجلة | بووز

شاهد بالفيديو هدف المغربي عمر النجدي في الدوري المصري أمام وادي دجلة

هل يفعلها المغرب ...البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إلغاء التوقيت الصيفي | دولي

هل يفعلها المغرب ...البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إلغاء التوقيت الصيفي

عاجل..دعم الحراك وجمع الأموال يشعل جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والقاضي يطرد الزفزافي والمهداوي | بوليتيك

عاجل..دعم الحراك وجمع الأموال يشعل جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والقاضي يطرد

حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة قطنية و فغطاء السرير داخل الشقة اللي شدوهوم البوليس خارجين منها | مجتمع

حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة

بالفيديو : هاري كين يقرر مصيره مع ريال مدريد / غوارديولا يريد باولو ديبالا في السيتي / أزمة رياض محرز تنتهي | بووز

بالفيديو : هاري كين يقرر مصيره مع ريال مدريد / غوارديولا يريد باولو ديبالا في السيتي / أزمة رياض

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تخرج عن صمتها بخصوص زيارة صحافيين مغاربة لإسرائيل | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تخرج عن صمتها بخصوص زيارة صحافيين مغاربة لإسرائيل

انفــراد..مستجدات جديدة في قضية أصغر رئيسة جماعة.. الزوجة المغدورة أدلت بشريط صوتي للشرطة وها علاش خرجات إكرام بوعبيد من الاعتقال | حوادث و حقوق

انفــراد..مستجدات جديدة في قضية أصغر رئيسة جماعة.. الزوجة المغدورة أدلت بشريط صوتي للشرطة وها علاش

انفــراد..مستجدات جديدة في قضية أصغر رئيسة جماعة.. الزوجة المغدورة أدلت بشريط صوتي للشرطة وها علاش خرجات إكرام بوعبيد من الاعتقال | حوادث و حقوق

انفــراد..مستجدات جديدة في قضية أصغر رئيسة جماعة.. الزوجة المغدورة أدلت بشريط صوتي للشرطة وها علاش

ماذا يريد عمو بن كيران؟

مثير..ها منين كتجيب قناة سليم الشيخ المشاهدين ديالها

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 11:33 مثير..ها منين كتجيب قناة سليم الشيخ المشاهدين ديالها | إعلام وتواصل
مثير..ها منين كتجيب قناة سليم الشيخ المشاهدين ديالها
في الوقت الذي يتهم عدد من الفنانين الرواد ببث الرداءة في قنوات القطب العمومي، وخصوصا القناة الثانية التي تقدم للمشاهدين المغاربة خردة من الأفلام التركية، مازالت الأرقام تكشف عن صعود غير مفهوم في

شوف تيفي

في الوقت الذي يتهم عدد من الفنانين الرواد ببث الرداءة في قنوات القطب العمومي، وخصوصا القناة الثانية التي تقدم للمشاهدين المغاربة خردة من الأفلام التركية، مازالت الأرقام تكشف عن صعود غير مفهوم في نسبة مشاهدة هذه المسلسلات التركية التي تبث صباح مساء على "دوزيم".

وسبق لهذه المسلسلات التركية التي تقدمها "دوزيم" أن تعرضت لعدد من الانتقادات من طرف الفنانين المغاربة وعدد من المتتبعين، نظرا لقيمتها الفنية الهزيلة من جهة، والفراغ المهول لمحتواها من أية إضافة ثقافية أو فنية للمشاهد المغربي، ومن جهة أخرى حولت العديد من الفنانين المغاربة إلى أصوات فقط، من خلال دبلجة حوارات تركية إلى الدارجة، محاولة مسح صورة الفنان المغربي من الشاشة، واقتصار دوره فقط في إعطاء صوته لفنان تركي يظهر بالصورة والصوت على قناة مغربية يدفع الشعب تمويلها من جيوبه عبر الضرائب، ليشاهد منتوجا فنيا غريبا عن العادات والتقاليد التي يتسم بها المجتمع المغربي.

وشهد شاهد من أهلها، فمن بين المعطيات المثيرة التي كشفها تقرير للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤخرا، هو أن نسبة المشاهدة التي تحققها حلقة واحدة من مسلسل "سامحيني" تعادل نسبة المشاهدة التي حققتها 4 أفلام مغربية ،وهو ما يدق فعلا ناقوس الخطر، ويسائل القائمين على هذه القناة عن نهج سياسة واضحة لتغليب المنتوج الدرامي الخارجي على المنتوج المغربي الذي تمت التضحية به، عن سبق وإصرار.

جدير بالذكر أن بعض الهيآت الفنية بمصر، تدخلت بقوة لمنع دخول المنتوج الفني التركي الرديء إلى بلاد الفراعنة، حتى لا يتفرعن عليهم الفنانون الترك، في بلادهم التي طورت الفن وحمل مسؤولو التلفزيون المصري هم الارتقاء به، عكس مسؤولي القناة الثانية، الذين غلبوا المنتوج الفني التركي على المنتوج الفني المغربي، وكأن "دوزيم" تستخلص مداخلها من شعب آخر، ليس هو الشعب المغربي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

دبلجة مسلسلات تركية دوزيم سليم الشيخ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ورطة دوزيم.. رئيسة جماعة الطوالع وشقيقها يكشفان مضمون حلقة مباشرة معكم قبل عرضها | إعلام وتواصل

ورطة دوزيم.. رئيسة جماعة الطوالع وشقيقها يكشفان مضمون حلقة مباشرة معكم قبل عرضها

رغم محاولة جامع كلحسن ودوزيم طمس الحقيقة ..أصغر رئيسة جماعة إكرام بوعبيد شدوها البوليس خارجة من الشقة ماشي فالمقهى وها دليل تورطها في شبهة الخيانة الزوجية مع رئيس جماعة فضالات بعد خبرة الحمض النووي | إعلام وتواصل

رغم محاولة جامع كلحسن ودوزيم طمس الحقيقة ..أصغر رئيسة جماعة إكرام بوعبيد شدوها البوليس خارجة من الشقة ماشي فالمقهى وها دليل تورطها في شبهة الخيانة الزوجية مع رئيس جماعة فضالات بعد خبرة الحمض النووي

خلافا لما ادعته على دوزيم..ها كيفاش شدو البوليس أصغر رئيسة جماعة بتهمة الخيانة الزوجية بالمحمدية رفقة رئيس جماعة لفضالات | إعلام وتواصل

خلافا لما ادعته على دوزيم..ها كيفاش شدو البوليس أصغر رئيسة جماعة بتهمة الخيانة الزوجية بالمحمدية رفقة رئيس جماعة لفضالات

لهذه الأسباب تحفظت وزارة الاتصال عن المشاركة في برنامج مباشرة معكم المخدوم الذي برأ أصغر رئيسة جماعة من شبهة الخيانة الزوجية | إعلام وتواصل

لهذه الأسباب تحفظت وزارة الاتصال عن المشاركة في برنامج مباشرة معكم ''المخدوم'' الذي برأ أصغر رئيسة جماعة من شبهة الخيانة الزوجية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو كيفاش كتاشفو أصدقاء و جيران حمزة موهبته بعد تجويده القرآن الكريم | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..شوفو كيفاش كتاشفو أصدقاء و جيران حمزة موهبته بعد تجويده القرآن الكريم

بالفيديو..تاريخ الديربي البيضاوي بين الرجاء و الوداد في سطور | بــووز

بالفيديو..تاريخ الديربي البيضاوي بين الرجاء و الوداد في سطور

بالفيديو..الفوضى و الصداع و المارشي نْوار فدونور قبل الديربي البيضاوي | خارج البلاطو

بالفيديو..الفوضى و الصداع و المارشي نْوار فدونور قبل الديربي البيضاوي

فيديو مؤثر..الزوجة الناجية من حادث الشوفو بتطوان..دخلت فغيبوبة و منين فقت لقيت راجلي مات | خارج البلاطو

فيديو مؤثر..الزوجة الناجية من حادث الشوفو بتطوان..دخلت فغيبوبة و منين فقت لقيت راجلي مات

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ رضا الهجهوج في الدوري الجزائري من قذيفة صاروخية | بووز
منذ 16 دقيقة

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ رضا الهجهوج في الدوري الجزائري من قذيفة صاروخية

شاهد بالفيديو هدف المغربي عمر النجدي في الدوري المصري أمام وادي دجلة | بووز

شاهد بالفيديو هدف المغربي عمر النجدي في الدوري المصري أمام وادي دجلة

هل يفعلها المغرب ...البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إلغاء التوقيت الصيفي | دولي

هل يفعلها المغرب ...البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إلغاء التوقيت الصيفي

عاجل..دعم الحراك وجمع الأموال يشعل جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والقاضي يطرد الزفزافي والمهداوي | بوليتيك

عاجل..دعم الحراك وجمع الأموال يشعل جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والقاضي يطرد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.