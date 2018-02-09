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ورطة دوزيم.. رئيسة جماعة الطوالع وشقيقها يكشفان مضمون حلقة مباشرة معكم قبل عرضها

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 11:14 ورطة دوزيم.. رئيسة جماعة الطوالع وشقيقها يكشفان مضمون حلقة مباشرة معكم قبل عرضها | إعلام وتواصل
ورطة دوزيم.. رئيسة جماعة الطوالع وشقيقها يكشفان مضمون حلقة مباشرة معكم قبل عرضها
كشفت تدوينتين صادرتين عن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع وشقيقها خليل بوعبيد، عن تورط القناة الثانية في تبني وجهة نظر المشتبه فيها بالخيانة الزوجية، والمفرج عنها بتنازل من زوجة رئيس جماعة

شــوف تيفي:

كشفت تدوينتين صادرتين عن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع وشقيقها خليل بوعبيد، عن تورط القناة الثانية في تبني وجهة نظر المشتبه فيها بالخيانة الزوجية، والمفرج عنها بتنازل من زوجة رئيس جماعة فضالات، وذلك في خرق سافر لأخلاقيات المهنة التي تستوجب الحياد، ما دامت إكرام وشقيقها يعلمان مسبقا بأن مرورهما على القناة العمومية دوزيم، سيكون من موقع تقديم رئيسة جماعة الطوالع على أساس أنها ضحية أخبار زائفة، نتج عنها اعتقال وتعنيف من طرف الأمن وفق ما هو وارد في مضمون التدوينتين وأيضا ما تم عرضه في فقرات هذا البرنامج الذي سعى إلى طمس الحقائق أكثر من مساعيه إلى فتح نقاش حقيقي حول إشكالية الأخبار الزائفة

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب أخبر زائفة الطوالع رئيسة جماعة دوزسم مباشرة معكم

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