لليوم الثاني على التوالي..السوق السوداء تلهب أسعار تذاكر الديربي البيضاوي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن السوق السوداء سيطرت لليوم الثاني على التوالي على تذاكر مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد وضيفه الرجاء.

شوف سبور

علمت ''شوف تيفي'' أن السوق السوداء سيطرت لليوم الثاني على التوالي على تذاكر مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد وضيفه الرجاء.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' من عين المكان، فإن التذاكر التي جرى طرحها اليوم الجمعة نفذت بأكملها من شبابيك مركب محمد الخامس حيث أن ساعة واحدة كانت كافية لنفاذها.

وأضاف مصدرنا أن تذاكر الديربي البيضاوي وصلت لأثمنة صاروخية حيث أن تذكرة 30 درهم وصلت لـ 70 و80 درهما، بينما تذكرة 50 درهم وصلت لـ 150 درهم.

هذا واستنكرت الجماهير البيضاوية الراغبة في حضور الديربي هذا الأمر مطالبة من الجهات الأمنية التدخل لإيقاف أرباب السوق السوداء .