رونار بفرنسا و إيطاليا لمراقبة هؤلاء اللاعبين استعدادا لمونديال روسيا 2018 ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار، سيقوم بداية من الأسبوع المقبل، بجولة أوروبية، تشمل كل من فرنسا و إيطاليا، لمتابعة عدد من المحترفين المغاربة هناك، في أفق

''شوف سبور'':

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار، سيقوم بداية من الأسبوع المقبل، بجولة أوروبية، تشمل كل من فرنسا و إيطاليا، لمتابعة عدد من المحترفين المغاربة هناك، في أفق المناداة عليهم في المبارتين الوديتين ضد صربيا وأوزبكستان في مارس القادم، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشفت نفس المصادر، أن رونار سيتابع كل من عادل تاعرابت نجم جنوى الايطالي و جواد الياميق المنتقل حديثا لجنوى الايطالي، وعميد المنتخب المغربي المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الايطالي، بالإضافة الى عيسى ديوب لاعب فريق تولوز الفرنسي، والذي يحمل الجنسية المغربية و السنغالية.

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الصربي يوم الجمعة 23 مارس بمدينة طورينو على الساعة السابعة بملعب أليانز ستاديوم ملعب جوفينتوس الإيطالي، و سيواجه منتخب أوزبكستان يوم 27 مارس على الساعة السابعة مساء بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.