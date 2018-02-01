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إسبانيا تنهي جدل تنقيب المغرب عن البترول

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 10:27 إسبانيا تنهي جدل تنقيب المغرب عن البترول | بوليتيك
إسبانيا تنهي جدل تنقيب المغرب عن البترول
أنهت إسبانيا الجدل الدائر في البلاد حول تنقيب المغرب عن البترول في سواحله المقابلة للسواحل الإسبانية، احتراما لسيادة الرباط، بعد تزايد الأصوات المعارضة داخل البرلمان الإسباني والمنظمات

''شوف تيفي''

أنهت إسبانيا الجدل الدائر في البلاد حول تنقيب المغرب عن البترول في سواحله المقابلة للسواحل الإسبانية، احتراما لسيادة الرباط، بعد تزايد الأصوات المعارضة داخل البرلمان الإسباني والمنظمات الحقوقية، التي اتهمت مدريد بالاستسلام أمام رغبات المغرب وهددت بالمزيد من التصعيد.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الجمعة، فقد قال وزير الخارجية الإسباني ''ألفونسو داستس'' إن قرار المغرب السماح بالتنقيب عن النفط في السواحل المقابلة لإسبانيا هو قرار سيادي، مضيفا أن تنمية المغرب وازدهاره هما هدفان مشروعان يجب على إسبانيا احترامهما وتشجيعهما ، جاء ذلك في رده أول أمس الأربعاء على استفسار من حزب ''بوديموس'' حول القضية.

وذهب الوزير الإسباني إلى أن حكومة المغرب تصرفت في نطاق سيادتها بالسماح بالتنقيب عن النفط لشركة ''إيني'' الإيطالية على الساحل بين سيدي إفني وطانطان، مشيرا إلى أن لها ''الحق في إدارة أراضيها ومواردها بالطريقة التي تراها مناسبة ولا يوجد أي اعتراض على ذلك''.

 

‫شوف تيفي

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