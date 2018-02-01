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المحجبة السورية من أم مغربية تصدم الجميع وتنسحب من برنامج ذوفويس + الفيديو

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 09:47 المحجبة السورية من أم مغربية تصدم الجميع وتنسحب من برنامج ذوفويس + الفيديو | ثقافة و فنون
المحجبة السورية من أم مغربية تصدم الجميع وتنسحب من برنامج ذوفويس + الفيديو
قررت منال المشاركة الفرنسية من أصول سورية و من أم مغربية ليلة البارحة الخميس الإنسحاب من برنامج اكتشاف المواهب الغنائي « ذوفويس فرنسا » وذلك على إثر الضغوطات التي تعرضت لها على يد بعض الجماهير

شوف تيفي

قررت منال المشاركة الفرنسية من أصول سورية و من أم مغربية ليلة البارحة الخميس الإنسحاب من برنامج اكتشاف المواهب الغنائي « ذوفويس فرنسا » وذلك على إثر الضغوطات التي تعرضت لها على يد بعض الجماهير الفرنسية.

وأعلنت المشاركة المحجبة التي أسرت قلوب لجنة حكام « ذوفويس » بصوتها العذب، من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك انسحابها، لكنها وعدت معجبيها بإصدار أغاني جديدا مستقبلا.

وكانت الجماهير الفرنسية قد طالبت من إدارة برنامج اكتشاف المواهب الغنائي « ذو فويس » بطرد المشاركة منال ابتسام وذلك بسبب تدوينة نشرتها سنة 2016 تقول فيها « الحكومة هي الإرهاب » وذلك على خلفية الأعمال الإرهابية التي هزت نيس سابقا.

 

‫شوف تيفي

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ثقافة وفنون شوف تيفي منال ابتسام ذو فويس فرنسا

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