مثير وبالفيديو وهام للراغبين في الزواج..مليونيرة تبحث عن زوج ﻿

كشفت مليونيرة سعودية في مداخلة عبر الهواء مباشرة بأحد البرامج التلفزيونية بالسعودية، عن رغبتها في الزواج من أي شخص والإنجاب منه ولو كان متزوجا.

''شوف تيفي''

كشفت مليونيرة سعودية في مداخلة عبر الهواء مباشرة بأحد البرامج التلفزيونية بالسعودية، عن رغبتها في الزواج من أي شخص والإنجاب منه ولو كان متزوجا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية، يومه الجمعة، فإن المواطنة السعودية المدعوة ''حصة''، والتي تنحدر من مدينة الرياض، قالت إن والدها تاجر وتوفى ولم يزوجها، وورثت منه ملايين الريالات، وهي تبحث عن زوج، وراضية بالتعدد، وترغب في الانجاب، مشترطة موافقة الزوجة الأولى للراغب بالزواج بها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي تويتر''، تفاعلوا مع طلب هذه السعودية، وأطلقوا ''هشتاغ'' ''مليونيره تبحث عن زوج''.