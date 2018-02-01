سار للراغيبين في العمل..100 ألف منصب شغل بالناظور ﻿

من المنتظر أن يخلق الميناء المستقبلي للناظور ألاف مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة، حيث أطلقت شركة الناظور غرب المتوسط عبر البوابة الالكترونية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك طلب عرض من

''شوف تيفي''

من المنتظر أن يخلق الميناء المستقبلي للناظور ألاف مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة، حيث أطلقت شركة الناظور غرب المتوسط عبر البوابة الالكترونية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك طلب عرض من أجل دراسة الجدوى لميناء الناظور غرب المتوسط.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية ناظورية فإن الميناء المستقبلي لمدينة الناظور من المنتظر أن يخلق 100 ألف إلى 115 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المنطقة في أفق سنة 2034.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا المشروع الضخم سيضخ في خزينة المملكة ما بين 15 و 22 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2021-2034.