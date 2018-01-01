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مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 03:37 مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية | بوليتيك
مطالب بالتحقيق في المساس باستقلالية مجلس المستشارين وارتهانه لتعليمات خارجية
وصل الوضع داخل الغرفة الثانية للبرلمان إلى مرحلة الشلل، إذ أصبح حكيم بنشماش تحت حصار انتفاضة أغلبية أعضاء المكتب ضد وصاية ''البام'' على مجلس المستشارين باستعماله لتحقيق مآرب حزبية مرهونة بأجندة حزب

''شوف تيفي''

وصل الوضع داخل الغرفة الثانية للبرلمان إلى مرحلة الشلل، إذ أصبح حكيم بنشماش تحت حصار انتفاضة أغلبية أعضاء المكتب ضد وصاية ''البام'' على مجلس المستشارين باستعماله لتحقيق مآرب حزبية مرهونة بأجندة حزب الرئيس.

وكشفت مصادر برلمانية أن ثمانية أعضاء من المكتب يتحركون في اتجاه فرض إجراء تحقيق بخصوص المساس باستقلالية المستشارين في تدبير شؤون الغرفة الثانية، وذلك في إشارة إلى ارتهان الرئاسة لإملاءات رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس، وخضوعها لتعليمات وتوجيهات الأمين العام للمجلس وسطوة مستشاري الرئاسة، مشددين على ضرورة الإسراع في التصدي لكل ما من شأنه أن يمس بصورة المؤسسة وأدائها، رافضين الممارسات التي تدفع في اتجاه التدني والرداءة، وذلك بشكل غير مسبوق في تاريخ برلمان المغرب.

وحسب ما أورده موقع يومية ''الصباح'' فإن الرئاسة تتحرك لتنفيذ مخطط يرمي إلى إضعاف خصومها المحتملين في انتخابات تجديد انتخاب رئيس المجلس في أكتوبر المقبل، وكذلك بغية التأثير على عمل لجنة الـ13 التي تدقق في مالية المجلس، خاصة في تسريب وثائق حول سفريات بعض أعضاء المكتب.

واتهمت مصادر مقربة من مكتب الرئيس بمحاولة القفز على صلاحيات اللجنة المذكورة، وذلك بتوريط أعضائها في تبييض سجلات تدبير ميزانية الغرفة الثانية، وذلك في إشارة إلى بلاغ أصدرته الرئاسة عقب اجتماع للمكتب وأضافت إليه فقرات لم يطلع عليها الموقعون. وعكس ما ورد في تسريبات رجال الرئيس أصر الحاضرون على أن الاجتماع انعقد من أجل التأكيد على أن جميع مكونات المكتب ملتزمة بتشكيل لجنة الفحص، وليس من أجل الإشادة بشفافية التدبير المالي، كما جاء في فقرات مشبوهة أضيفت خلسة إلى البلاغ المتفق عليه.

وأعلن المتبرئون من وثيقة بنشماش أنهم اتفقوا بالإجماع على إصدار بلاغ يوضح ألا علاقة لأعضاء المكتب بالتصريحات المنسوبة إليهم، معتبرين ما قامت به الرئاسة مساسا خطيرا بصورة المؤسسة التشريعية وأجهزة تدبيرها.

‫شوف تيفي

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