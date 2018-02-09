هكذا احتفلت إدارة الدفاع الجديدي بناناح و الهدهودي المتوجان رفقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين بكأس إفريقيا 2018 + صورة ﻿

احتفل فريق الدفاع الحسني الجديدي مساء أمس الأربعاء بمركز تكوين الناشئين، باللاعبين أيوب نناح ومروان الهدهودي، المتوجان رفقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين بكأس إفريقيا 2018، المنظم بالمغرب خلال

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احتفل فريق الدفاع الحسني الجديدي مساء أمس الأربعاء بمركز تكوين الناشئين، باللاعبين أيوب نناح ومروان الهدهودي، المتوجان رفقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين بكأس إفريقيا 2018، المنظم بالمغرب خلال الفترة الممتدة مابين 13 يناير و4 فبراير 2018.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي الجديدي، فإن الحفل عرف حضور عامل إقليم الجديدة محمد الكروج ورئيس الفريق الدكتور عبد اللطيف المقتريض وأعضاء المكتب المديري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي وباشا مدينة الجديدة ورئيس جماعة مولاي عبد الله ورئيس جماعة الحوزية ومجموعة من الفعاليات الرياضية، قصد تكريم لاعبَيْ الدفاع الحسني الجديدي أيوب نناح ومروان الهدهودي والإشادة بمجهودات كل لاعبي المنتخب الوطني والطاقم التقني على هذا الإنجاز التاريخي واللقب الأول في خزينة الأسود للنسخة الخامسة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين.