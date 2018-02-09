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''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

بتاريــخ : 9 فبراير 2018 / 02:51 محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا | بوليتيك
''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يستقبل مقرر لجنة القضايا السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
استقبل السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء 7 فبراير 2018 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، السيد Bogdan klich مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية

''شــوف تيفي''

استقبل السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء 7 فبراير 2018 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، السيد Bogdan klich مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد Bogdan klich للمغرب ما بين 5 و9 فبراير 2018 في إطار إعداده تقريرا حول تقييم وضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي يحظى به البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

واطلع مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال لقائه بالسيد رئيس النيابة العامة على المجهودات المبدولة في إطار استقلال النيابة العامة من أجل إرساء وتقوية التجربة الديمقراطية للمملكة وتكريس احترام الحقوق والحريات.

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